Confirman muerte de empresario y su escolta tras ataque sicarial en la séptima con calle 85

Un ataque sicarial se registró en la tarde de este miércoles 11 de febrero, en la calle 85 con carrera séptima, que dejó como saldo la muerte de dos personas: un empresario y su escolta.

Los hechos ocurrieron a las 3:35 p.m. en inmediaciones de un reconocido gimnasio del barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero, justo cuando las víctimas salían del establecimiento comercial.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre vestido con traje y corbata se acercó y les disparó en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el sicario huyó hacia la carrera Séptima, donde lo esperaba una motocicleta en la que escapó del lugar. Videos publicados por testigos evidenciaron la gravedad de la escena, con las víctimas tendidas en el suelo a las afueras del gimnasio.

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron los actos urgentes para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el empresario víctima del ataque fue preliminarmente identificado como Gustavo Aponte Fonnegra, reconocido en el sector arrocero. Por otro lado, su escolta, policía retirado según confirmó la Mebog, respondía al nombre de Luis Gabriel Gutiérrez.

“Fue un acto sicarial totalmente planeado”: Policía

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se trató de un ataque premeditado. Según la institución, el agresor llegó al lugar aproximadamente 15 minutos antes del atentado y esperó la salida de las víctimas.

“La Policía Nacional lamenta los hechos presentados en los cuales se presenta un sicariato a dos personas. Un sicario vestido de traje y corbata, al momento que salen dos personas del gimnasio acá en la séptima con 85, les genera disparos con arma de fuego. Esta persona después sale a la Séptima, se monta en una motocicleta y se fugan del lugar”, indicó la institución.

Las autoridades señalaron que, tras revisar las cámaras de seguridad del sector, se evidenció que tanto la caracterización del atacante como la ubicación de la motocicleta hicieron parte de una acción previamente coordinada. “Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado”, precisaron.

La Policía Judicial y unidades de Inteligencia trabajan en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables materiales e intelectuales. Hasta el momento, las primeras indagaciones no dan cuenta de amenazas previas contra las víctimas, aunque la investigación continúa.

Un antecedente en el mismo establecimiento

No es la primera vez que se registra un hecho violento en ese mismo punto del norte de Bogotá. En 2023, en la misma dirección, fue asesinado a tiros un hombre dedicado a la comercialización de vehículos de alta gama.

El nuevo crimen vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, caracterizada por la presencia de cámaras de vigilancia, patrullajes policiales y CAI cercanos. Entretanto, las autoridades anunciaron que reforzarán la presencia institucional en el sector mientras avanzan las investigaciones.

