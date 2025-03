Ya hay fecha de audiencia pública en Congreso para debatir proyecto de Minambiente

Bajas temperaturas en algunas zonas del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la sabana Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las representantes a la Cámara por Bogotá y Cundinamarca, Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez, respectivamente, presentaron una carta al presidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca, solicitando una audiencia pública para discutir el Proyecto de Resolución sobre lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá. “Su protección y manejo sostenible requieren la participación activa de la comunidad, las autoridades nacionales y territoriales, las organizaciones sociales y los sectores productivos”, sentenciaron en la misiva.

Tras una votación, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó unánimemente la solicitud, fijando la discusión para el próximo 3 de abril a partir de las 2:00 p. m., la cual será transmitida por el Canal del Congreso y los medios virtuales que se consideren necesarios.

Cabe recordar que las audiencias públicas son espacios donde los congresistas socializan y discuten con la ciudadanía proyectos de ley y temas de interés nacional y regional, siendo las voces de las personas el centro de estos debates.

La dinámica detrás de estas audiencias es la siguiente:

1. Los parlamentarios organizan y difunden el evento en redes sociales.

2. Las personas interesadas se inscriben usualmente en un formulario en internet.

3. Finalmente, en la fecha programada, asisten al Congreso de la República para discutir el tema propuesto.

Junto a la Representante @JenniferPedraza logramos que la Cámara aprobara una audiencia pública para discutir el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Este ecosistema estratégico requiere la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y sectores económicos.… pic.twitter.com/n54sVJvS9Q — Alexandra Vásquez (@alexandravasoch) March 12, 2025

La polémica

El proyecto de resolución estipula limitantes para el uso del suelo en 39 municipios de Cundinamarca (incluido Bogotá) y 4 del Meta, es decir, en promedio, 581 mil hectáreas. Y su objetivo se concentra en varios ejes como: la protección de áreas de especial relevancia ambiental, que, según Minambiente, buscan garantizar la conservación de acuíferos, bosques andinos, subxerofitia y humedales, integrándolos en el ordenamiento territorial. También establecen la necesidad de definir la ronda hídrica del río Bogotá y limitar intervenciones en humedales solo si cuentan con su delimitación. Además, en zonas con alta amenaza de inundaciones o movimientos en masa, se priorizará la adaptación basada en ecosistemas.

Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán, manifestó su evidente molestia durante una rueda de prensa, reclamando al Ministerio de Ambiente por haber expedido el proyecto, dijo, sin haberlo construido con los gobiernos locales. “Esto viola la Ley. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, establece que ese proceso de determinantes ambientales, tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales. No se trata que socialicen o nos informen, no. Tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y a las autoridades locales”, sentenció.

Por ello, pidió retirar el proyecto y abrir “un proceso de diálogo”. En caso de que se expida, advirtió, acudirán a diferentes instancias judiciales a nivel administrativo e incluso, dijo, “no descartamos de tipo penal”.

Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó en entrevista con Noticias Caracol, que “las puertas el Ministerio siempre estuvieron abiertas y como me voy a negar a una reunión. En 2024 hicimos tres asambleas públicas de la Sabana de Bogotá para hablar de estos lineamientos, 7 mesas técnicas donde siempre el Distrito fue invitado. Tengo las radicaciones de las cartas. Incluso delegaron funcionarios a esas mesas. Y el alcalde sabe. Yo facilité la reunión con el presidente. Entonces no entiendo ese tema”.

Y argumentó que el proyecto de resolución, “que debió hacer 30 años”, respeta las actuales disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la Sabana. “Queda igual. No hay ningún cambio en eso. Eso sigue. No hay ningún impedimento. La resolución no se está metiendo con proyectos específicos, ni está cambiando los usos de suelo definidos en el POT. Habría que ver por qué el Distrito está haciendo ese análisis”.

La resolución, que estaba para consulta pública hasta el 14 de marzo, Minambiente extendió el plazo 45 días más, y ahora irá hasta el 28 de abril, tal y como sugirió en días pasados la Procuraduría, el gobernador de Cundinamarca y el mismo alcalde de Bogotá.

