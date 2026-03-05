05 de marzo de 2026 - 03:40 p. m.
Congreso de TransMilenio 25 años: las preguntas de los usuarios
TransMilenio cumple 25 años y expertos del mundo llegan a Bogotá a debatir su futuro. Pero en las estaciones las preguntas son otras: seguridad, pasajes, buses llenos y el impacto del metro. Salimos a la calle a escuchar lo que realmente quieren preguntar los usuarios.
