Bogotá
05 de marzo de 2026 - 03:40 p. m.

Congreso de TransMilenio 25 años: las preguntas de los usuarios

TransMilenio cumple 25 años y expertos del mundo llegan a Bogotá a debatir su futuro. Pero en las estaciones las preguntas son otras: seguridad, pasajes, buses llenos y el impacto del metro. Salimos a la calle a escuchar lo que realmente quieren preguntar los usuarios.

Unidad de Video

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Miguel Ángel Vivas Tróchez

