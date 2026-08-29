Conseguir vinilos en la Bogotá de 1.987

Al cabo de unos meses, me llegó en forma de chisme que en el centro existían unas casetas que vendían discos de todo el Metal que uno se podía imaginar y eran importados de contrabando. Foto: Mateo Duarto del casti

Ustedes están muy jóvenes, pero por allá en 1987 en Bogotá, en la Atenas Suramericana, las palabras “Heavy Metal” eran prácticamente desconocidas. Las emisoras, que eran la única forma popular de oír música, solo programaban vallenato y chucu-chucu; la élite oía en la HJCK música clásica y Jazz (“una emisora para la inmensa minoría”, era su eslogan), y en la única emisora juvenil, que era 88.9 FM, solo se oía Michael Jackson y las bandas sonoras de Flash Dance y Footlose, películas gringas sobre baile.

Lina Botero tenía un programa de TV que...