Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Conseguir vinilos en la Bogotá de 1.987

Bogotá, años 80: una ciudad gris que escondía tesoros de vinilo en sus calles del centro. Esta es la crónica de cómo se encontraban.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mateo Duarte del Castillo
Mateo Duarte del Castillo
29 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Al cabo de unos meses, me llegó en forma de chisme que en el centro existían unas casetas que vendían discos de todo el Metal que uno se podía imaginar y eran importados de contrabando.
Al cabo de unos meses, me llegó en forma de chisme que en el centro existían unas casetas que vendían discos de todo el Metal que uno se podía imaginar y eran importados de contrabando.
Foto: Mateo Duarto del casti

Ustedes están muy jóvenes, pero por allá en 1987 en Bogotá, en la Atenas Suramericana, las palabras “Heavy Metal” eran prácticamente desconocidas. Las emisoras, que eran la única forma popular de oír música, solo programaban vallenato y chucu-chucu; la élite oía en la HJCK música clásica y Jazz (“una emisora para la inmensa minoría”, era su eslogan), y en la única emisora juvenil, que era 88.9 FM, solo se oía Michael Jackson y las bandas sonoras de Flash Dance y Footlose, películas gringas sobre baile.

Lina Botero tenía un programa de TV que...

Mateo Duarte del Castillo

Por Mateo Duarte del Castillo

Realizador audiovisual con especialización en TV periodística y documental; investigador senior en proyectos de investigación con la Universidad Nacional de Colombia, asistente de investigación en TV cultural (Ministerio de Cultura) y asistente de producción en TV cultural con el maestro Omar Rincón.
Conoce más

Temas recomendados:

Historias de bogotá

Noticias de Bogotá

Vinilos

PremiumSuscriptor

Pensando la capital

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.