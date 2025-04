Consejo directivo de la CAR aprobó nuevas vigencias futuras para la PTAR Canoas

Vistazo a cómo se vería la PTAR Canoas que limpiará 70 % de Bogotá y 100 % de Soacha. Foto: Acueducto

Durante la última sesión del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma de Cundinamarca se tomó una decisión crucial para el futuro de la PTAR Canoas. La autoridad ambiental, gracias al voto positivo de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, y los delegados de la Región Metropolitana, los alcaldes municipales y el Gobierno Nacional, aprobó las vigencias futuras necesarias para financiar el 40 % del proyecto.

Gracias a esta decisión, la empresa de Acueducto de Bogotá tendrá la posibilidad de suscribir un nuevo convenio financiación, que le permitirá obtener los recursos necesarios para financiar este componente de la futura planta de tratamiento. La decisión fue celebrada por el alcalde Carlos Fernando Galán y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quienes calificaron la decisión como un hito de cara a la materialización de la PTAR.

“Este es un paso clave para esta, la obra ambiental más importante del país, que permitirá tratar el 70% de las aguas residuales que llegan al Río Bogotá y avanzar en su descontaminación”, dijo el alcalde Galán. Por su parte, Rey manifestó que “estos recursos se suman a los aportados por la Alcaldía de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Gobernación para hacer el cierre financiero del proyecto. Esta obra permitirá tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de Soacha, que hoy se vierten al río sin ningún tipo de tratamiento”.

Durante la discusión para aprobar las vigencias, los representantes de la Nación manifestaron algunas observaciones respecto a la forma en la cual fue formulado el proyecto y los costos asociados. Sin embargo, respaldaron la decisión, al ser esta una obra estratégica para la ciudad y Soacha. De esta manera, la planta da un nuevo paso hacia adelante, tras la apertura de la licitación y la participación de 4 consorcios que mostraron su interés en ejecutar el proyecto.

¿Qué representa el proyecto para Bogotá?

La PTAR Canoas se posiciona como la obra ambiental más relevante que se ejecutará en Colombia y permitirá el tratamiento del 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha. Se estima que beneficiará directamente a más de 7 millones de habitantes.

En cuanto al financiamiento de la obra, que valdría cerca de $12 billones, estaría repartida entre la Corporación, que aportaría el 50 % de los recursos para su ejecución, mientras que la Secretaría Distrital de Hacienda, el 29 %, la EAAB el 19 % y la Gobernación de Cundinamarca el 2 %.

¿Cómo va la PTAR Canoas?

Veinte años han pasado desde que, por medio de un fallo judicial, se comenzó a estructurar el esquema de saneamiento de aguas residuales del Río Bogotá. De ahí, el camino ha sido largo y los baches no han dejado de aparecer. Pero la obra tiene tantos frentes que no se ha quedado quieta. A nivel global, esta será la segunda planta con mayor caudal medio de tratamiento a nivel secundario en Latinoamérica, y la número 12 con mayor caudal medio de tratamiento en el mundo.

Desde que se firmó, en 2018, el acta de contrato para avanzar en las obras complementarias con el Consorcio EE Canoas, y, aunque en la mesa hay cuatro consorcios internacionales interesados en llevar a buen puerto el grueso de la megaobra, los avances son importantes, aunque no tan efectivos como se esperaban.

Por ejemplo, las obras de la estación elevadora, que reportaba hace un año más de 82 % de avances, para febrero de 2024, reporta 86,41 %, es decir, solo ha aumentado cuatro puntos porcentuales en un año. Aunque la fecha estimada de entrega era en agosto de 2022, la nueva fecha de entrega se extendió para noviembre de 2025.

Paralelamente, por más de 15 años, la EAAB ha construido 50 km redes de alcantarillado que logran recolectar aguas residuales de vertimientos a lo largo de 56 kilómetros de río que pasa por Bogotá y Soacha. Sin embargo, esta infraestructura no ha podido entrar a funcionar porque las aguas no tienen a dónde llegar, ya que no está lista la estación elevadora.

Pero hay además otro embrollo: un auto que emitió el Consejo de Estado y suspendió la licitación de la PTAR Canoas el año pasado y que instaba al Distrito a modificar las fases del proyecto. Natasha Avendaño se refirió a este auto. “El auto establecía que no se podía avanzar hasta reestructurar el proyecto en dos fases. Sobre esto hemos logrado demostrarle a la magistrada que hacer el proceso en dos fases nos quita dos años, tendríamos problemas en materia de la licencia ambiental aprobada. Hemos tenido un diálogo constructivo en las que hemos buscado las alternativas para que ese fallo pueda ser modificado en la licitación de la PTAR”.

A finales de mayo se dará a conocer si los cuatro consorcios que quieren construir y operar la PTAR Canoas cumplen con todos los requisitos para posteriormente elegir el que finalmente hará realidad el esperado megaproyecto.

