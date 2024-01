“Continúa la licitación de la Línea 2, ningún banco se ha retirado”, gerente EMB

En marzo del 2024 se conocería la empresa que ejecutará la Linea 2 del Metro de Bogotá. Foto: Archivo Particular

En medio de la polémica que desataron las denuncias sobre una posible “desfinanciación” de la Línea 2 del Metro de Bogotá, el gerente de la Empresa Metro se refirió al proceso de licitación que sigue en marcha y al rol del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha estado en medio de este debate, ya que las denuncias pusieron en duda el crédito que aportará al megaproyecto.

Le sugerimos: Por presuntas irregularidades amplían cronograma de licitación de segunda línea del metro

De acuerdo con las denuncias que escalaron desde el Concejo de Bogotá, habría un presunto conflicto de interés entre tres de las cuatro empresas oferentes. En días pasados, el concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) afirmó que, “la alcaldesa Claudia López, después de negarlo durante varios meses, terminó aceptándole al Banco Interamericano que dicho conflicto sí existía y estamos esperando la resolución de ese grande conflicto de interés que tiene trabada la licitación”, señaló el cabildante.

Por su parte, Leonidas Narváez, gerente de la EMB reconoció que uno de los oferentes había presentado sus reparos frente a lo que denunció como un conflicto de interés. Ante esto, afirmó que “no estamos en cursos en el proceso del conflicto interés, no somos generadores de ese conflicto, tenemos la responsabilidad de resolver la existencia o no de ese conflicto de interés para que la licitación siga en su trámite tranquilo con todas las garantías de participación, con transparencia en el manejo de la información, con equilibrio para que todas las firmas presenten una propuesta y nos permita seleccionar la propuesta más favorable para la ciudad de Bogotá. Continúa la licitación, no se ha suspendido, no hay ningún banco que se haya retirado, no hay riesgos de ningún recurso de Nación o Distrito”, señaló.

Además, explicó que la segunda línea es una licitación pública internacional que se está ejecutando de acuerdo con las normas de la banca multilateral, “específicamente el manual de adquisiciones del BID. Está totalmente financiada por el convenio de cofinanciación que firmó el Gobierno Distrital encabeza, la alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque. Ese convenio de financiación por $34.9 billones garantiza las vigencias futuras que van a financiar el proyecto y que aporta recursos hasta el año 2053. 70% del gobierno nacional 30% del Gobierno Distrital”.

Así va la Línea 1

Este miércoles 31 de enero, el gerente de la EMB asistió a una Comisión Primera del Senado citada por Carolina Arbeláez y David Luna, con el fin de pedir los avances de la megaobra. Narvaez allí mencionó que la Línea 1 avanza en 29% de ejecución. Y, entre lo “programado temprano” y “programado tardío”, el porcentaje de ineficiencia o retraso estaría en el 8%. Reconoció, además, que están “trabajando entre las holguras del plan de ejecución. Esperamos que esa curva se vaya recuperando”, señaló el gerente de la EMB.

Sobre lo que ha afectado el avance total, es el desempeño de las obras en la av. 68, en particular el llamado ‘pulpo’, que se ha retrasado y va en más del 36%. Sin embargo, Narváez aseguró que en mayo estará listo el puente y se recuperará el tiempo perdido. Algo que ‘jalona’ el desempeño de la obra de la Línea 1 es el avance del 94,10 % del Patio Taller, que tiene un desempeño del 116 %.

Le puede interesar: Nuevo foco de incendio en cerro El Cable prende las alarmas en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.