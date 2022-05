Contraflujo en el occidente de Bogotá continuará en mayo y su horario se extenderá

Por este corredor vial de Las Américas se movilizan más de 7.500 vehículos entre occidente a oriente y unos 3.300 carros de oriente a occidente en las horas pico, Foto: Secretaría de Movilidad

Desde este jueves, y por un mes más, se mantendrá el contraflujo sobre la avenida Américas, en sentido occidente-oriente, debido a los importantes resultados en cuestiones de tráfico, así lo confirmó la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con la entidad, en el occidente de la capital mejoraron los tiempos de traslados en un 77 %, específicamente en el sector comprendido entre la carrera 74 hasta la carrera 62, mientras que en la calzada habitual es del 39 %.

Asimismo, se conoció que cerca 38.300 vehículos livianos (automóviles, camionetas y camperos) utilizaron el carril en contraflujo habilitado de 6:00 a.m. a 9:00 a. m. entre los sectores de Banderas y los Outlets de las Américas. “Esto ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de Kennedy, Banderas y Patio Bonito”, señaló el Distrito.

“Gracias a los buenos resultados del contraflujo y a solicitudes que nos ha hecho la comunidad, hemos decidido aumentar el tiempo de la ventana en la que abrimos este contraflujo”, señaló el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez.

⚠️Gracias a los resultados positivos del contraflujo de la Av. de las Américas, a partir de mañana esta medida empezará a operar desde las 5:30 a.m, para que los ciudadanos que usan este corredor puedan llegar de manera más rápida, tranquila y segura a sus destinos. @felipe_ramir pic.twitter.com/Q1gTXTTcBq — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 4, 2022

Así las cosas, el contraflujo se mantendrán por un mes más, y aumentará su horario media hora para seguir beneficiando a los ciudadanos. Por lo tanto, desde hoy jueves 5 de mayo, el contraflujo ya no iniciará a las 6:00 a.m., sino que aplicará desde las 5:30 a.m. a las 9:00 p.m.

Este pronunciamiento se da tres días después de que residentes de la zona rechazaran dicha medida por la congestión vehicular que estaría generando. El pasado lunes, la movilidad se vio seriamente afectada por una serie de bloqueos intermitentes que adelantaron los vecinos del sector de Banderas, quienes rechazaron la medida e insistieron que el contraflujo ha generado la reducción de un carril en un sentido y demoras en los traslados.

