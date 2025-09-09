Contraloría alerta ineficiencia por baja ejecución del presupuesto local en Bogotá

Vista aérea del centro internacional Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El contralor de Bogotá, Julián Ruiz Rodríguez, remitió una alerta al alcalde Carlos Fernando Galán —con copia a la Secretaría de Gobierno y a las 20 alcaldías locales— debido a la preocupación del ente de control por las malas prácticas en los Fondos de Desarrollo Local y los bajos niveles de ejecución presupuestal.

Según la Contraloría, la alerta se emitió por una práctica reiterada en los Fondos de Desarrollo Local: la no ejecución de los presupuestos dentro de la respectiva anualidad, lo cual incrementa las cuentas por pagar y refleja una deficiente planeación.

Por otra parte, la Contraloría identificó bajos niveles de ejecución presupuestal en los recursos de inversión de los Fondos Locales, con un promedio de apenas 39,7 % a julio de este año. Resulta especialmente preocupante la situación en localidades como Santa Fe, Usme y Bosa, donde el porcentaje de ejecución no supera el 30 %. Cabe mencionar que el presupuesto global de los Fondos de Desarrollo Local para 2025 asciende a $3,2 billones.

Según la Contraloría, estos son los porcentajes de ejecución por localidad:

Santa Fe – 28,0 %

Usme – 28,2 %

Bosa – 29,1 %

San Cristóbal – 35,2 %

Kennedy – 37,8 %

Chapinero – 38,2 %

Usaquén – 38,5 %

Tunjuelito – 38,8 %

Barrios Unidos – 39,2 %

Antonio Nariño – 40,4 %

Sumapaz – 40,7 %

Rafael Uribe Uribe – 41,2 %

Engativá – 41,5 %

Suba – 42,0 %

Fontibón – 42,6 %

La Candelaria – 43,4 %

Puente Aranda – 44,2 %

Ciudad Bolívar – 50,7 %

Teusaquillo – 53,4 %

Los Mártires – 61,6 %

A nivel general, el ente de control halló que, durante 2024, la mayoría de los Fondos de Desarrollo Local presentaron niveles de incumplimiento en las metas asociadas a planes y proyectos. Además, el comportamiento presupuestal observado en esta vigencia representa un riesgo de nuevos incumplimientos en las metas trazadas para el año 2025.

Hallazgos fiscales en los Fondos de Desarrollo Local

En el documento remitido a la Alcaldía, la Contraloría puso en conocimiento del alcalde Galán la existencia de 49 hallazgos fiscales por $9.289 millones en 15 Fondos de Desarrollo Local por situaciones relacionadas, en su gran mayoría, con obras públicas.

Los hallazgos fiscales fueron trasladados por la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá.

La persistencia de malas prácticas y el bajo nivel de ejecución presupuestal comprometen el cumplimiento de metas trazadas y, por ende, la calidad de vida en las localidades. Urge una intervención articulada entre la administración distrital y las alcaldías locales que garantice eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

