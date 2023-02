Contraloría anuncia visitas a 15 obras con retrasos de entrega de hasta de 17 meses Foto: Contraloría de Bogotá

Desde la Contraloría de Bogotá se notificó que durante los últimos días de febrero y e inicios de marzo se realizará un proceso de inspección que incluyen visitas en las construcciones de valorización en Bogotá que cuentan con retrasos en su entrega.

Así lo dio a conocer el ente de control, afirmando que las obras a visitar presentan retrasos incluso de 17 meses, dado que debían ser entregadas en julio del 2021 y, a pesar de ello, no cuentan con un avance significativo en su edificación.

Se trata de 15 obras, en su mayoría ubicadas en el occidente y el norte de Bogotá, que van desde aceras, ciclorrutas, puentes peatonales y avenidas.

Según detallan desde la entidad, son obras que iniciaron en la administración de exalcalde Enrique Peñaloza y que fueron pagadas por los ciudadanos, cuyos recursos estimados rondan los 58.000 millones de pesos.

Frente a esto existen diferentes opiniones encontradas desde el Concejo de Bogotá, la concejal Lucia Bastida afirma que: “hay obras que están en el 0.55 o 0.69 que no alcanzan el 1 % como la avenida Contador, como la avenida Jorge Uribe Botero, de esas 15 obras están atrasadas más de 12 obras”.

Opinión que al parecer comparte la también cabildante del Centro Democrático Diana Diago; sin embargo, le suma lo que considera como inoperancia en el control que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá:

“El director del IDU no ha podido ponerse al día con los contratistas que están ejecutando las obras. Nos están incumpliendo. No se están haciendo las cosas jurídicamente como deben hacerse y tampoco vemos que se esté tratando de buscar algunos obreros para que esas obras se terminen, porque dice el director que no hay gente con quien trabajar”.

Cabe señalar que desde esta última entidad expresan que las demoras se deben “principalmente a que la pandemia trajo problemas económicos a los contratistas y a que no hay personal suficiente para que ayude a la ejecución del contrato”.

