Contraloría anunció revisión general de contratos de mantenimiento de El Campín

Obras de adecuación y mantenimiento del estadio, grama nueva y silletería. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una visita administrativa a las instalaciones del estadio El Campín, la Contraloría de Bogotá anunció el inicio de una revisión integral de los contratos suscritos por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDRD) para el mantenimiento de los diferentes espacios de este escenario deportivo en los últimos dos años.

Este seguimiento por parte del ente de control llega luego de multas contra equipos por el mal estado del gramaje de la cancha, así como de denuncias sobre el estado de las graderías, que presentan fisuras y goteras en algunos puntos.

A esto se suma también las recientes alertas de entes de control sobre el mantenimiento de las instalaciones y los posibles incumplimientos de normas técnicas de los estadios (como la falta de espacio entre silla que dificulta el tránsito de las personas hacia la salida más cercana).

“Empezamos una verificación integral de los trabajos de mantenimiento del Estadio El Campín, al igual que de la contratación suscrita en los dos últimos años para la conservación de tan importante escenario deportivo. Con esta visita estamos trabajando como es una auditoría de cumplimiento que alistamos sobre el IDRD”, precisó Carlos Acuña, contralor auxiliar.

De esta manera, se revisó el estado de la cancha, de los sistemas de drenaje, y de las graderías, entre otros, con lo que se entregará un informe sobre la gestión del IDRD. Además de esto, también anunció que se investigarán los posibles efectos sobre los recursos del Distrito por las millonarias multas impuestas a los equipos de fútbol, así como las afectaciones a la gramilla por eventos masivos.

Cabe señalar que las últimas semanas el IDRD se pronunció sobre el estado del escenario, y mencionó que se viene adelantando el mantenimiento y protección de la grama del estadio para el óptimo desarrollo de los juegos de los equipos capitalinos en la ciudad.

“Esta administración ha trabajado arduamente para promover la reactivación del sector económico, deportivo y cultural en Bogotá, después de la crisis económica que generó la pandemia. El estadio se alquila para hacer conciertos, en respuesta a la Ley de las Artes Escénicas, que debe cumplir el IDRD, y su cuidado se garantiza con pólizas y un adecuado protocolo para conservar la gramilla”, mencionó la entidad a través de un comunicado.

Por su parte, frente a la multa de la Conmebol al equipo de fútbol Santa Fe por diez mil dólares por el mal estado de la grama durante un partido internacional, José Varela, arquitecto y diseñador urbano, al frente del estadio indicó que “le hemos dicho a la Conmebol, si usted ha multado los equipos es porque le parece que la grama no se ve bonita ni agradable para la transmisión de televisión, pero como lo hemos visto, el campo ha respondido y los equipos han ganado, no hemos tenido jugadas dudosas por un mal juego del balón, no hemos tenido jugadores que se caigan y se lesionen”.

Por el momento, la Contraloría anunció que se avanza en una auditoria para determinar posibles riesgos fiscales en la administración del estadio. En ese sentido, el ente de control precisó que también revisará el aprovechamiento económico de los diferentes espacios del estadio, entre estos los parqueaderos.

