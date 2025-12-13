Contraloría de Bogotá profiere fallo fiscal por desvío de recursos en la U. Distrital

Universidad Distrital Foto: Archivo El E

La Contraloría de Bogotá profirió en las últimas horas un fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia por una cuantía superior a $39.358 millones, tras identificar irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre 2012 y 2019.

El ente de control determinó que, a través del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IDEXUD), se constituyó una caja menor paralela que permitió desviar $20.200 millones de convenios y contratos interadministrativos durante este periodo, en el cual, además, estallaron varios escándalos de corrupción en el seno directivo del alma mater.

Por otra parte, la Contraloría estableció que el desvío se ejecutó mediante giros a una cuenta corriente oculta, registrada en cuentas del pasivo y cuentas del orden, sin los soportes legales requeridos.

De ahí, que el ente concluyera en un documento que filtró el periodista Manuel Salazar, que hubo un menoscabo al patrimonio público de la Universidad Distrital por gestión ineficiente y antieconómica, desvío y manejo indebido de recurso y falta de aplicación de controles.

La decisión tuvo como responsables fiscales a funcionarios y contratistas de la Universidad Distrital para la época de los hechos y se constituye, entonces, como el fallo más cuantioso que ha proferido, según la Controlaría de Bogotá, en los últimos años.

Al ser un fallo de primera instancia, proceden los recursos legales de apelación. Hasta el momento, la Institución Universitaria no se ha pronunciado sobre esta decisión.

