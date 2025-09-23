Revive la controversia: ¿en qué va el tema del agua y Coca Cola en La Calera?

Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Superada, de momento, la escasez de agua y los fantasmas del racionamiento en la región, hay un tema pendiente: el futuro de la concesión para captar aguas subterráneas en La Calera, que explota la embotelladora INDEGA S.A., adscrita a la multinacional Coca Cola. Aunque el permiso cumple 39 años, fue hace uno que, en plena sequía, surgió la polémica al conocer públicamente los detalles: por un ínfimo pago, la empresa capta 3,23 litros de agua por segundos, de siete manantiales, para luego venderla embotellada.
Esto abrió la pregunta ¿es justo...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
