Revive la controversia: ¿en qué va el tema del agua y Coca Cola en La Calera?

Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Superada, de momento, la escasez de agua y los fantasmas del racionamiento en la región, hay un tema pendiente: el futuro de la concesión para captar aguas subterráneas en La Calera, que explota la embotelladora INDEGA S.A., adscrita a la multinacional Coca Cola. Aunque el permiso cumple 39 años, fue hace uno que, en plena sequía, surgió la polémica al conocer públicamente los detalles: por un ínfimo pago, la empresa capta 3,23 litros de agua por segundos, de siete manantiales, para luego venderla embotellada.

Esto abrió la pregunta ¿es justo...