Bogotá
Revive la controversia: ¿en qué va el tema del agua y Coca Cola en La Calera?

Hace un año se abrió la polémica por la concesión de aguas subterráneas que explota la embotelladora INDEGA S.A. de Coca-Cola. Mientras algunos azuzan la controversia, La CAR sigue sin definir el futuro del permiso.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
23 de septiembre de 2025 - 06:46 p. m.
Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Superada, de momento, la escasez de agua y los fantasmas del racionamiento en la región, hay un tema pendiente: el futuro de la concesión para captar aguas subterráneas en La Calera, que explota la embotelladora INDEGA S.A., adscrita a la multinacional Coca Cola. Aunque el permiso cumple 39 años, fue hace uno que, en plena sequía, surgió la polémica al conocer públicamente los detalles: por un ínfimo pago, la empresa capta 3,23 litros de agua por segundos, de siete manantiales, para luego venderla embotellada.

Esto abrió la pregunta ¿es justo...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
María José Pizarro

 

Lalo Parrarro(70277)Hace 23 minutos
Este tipo de periodismo está mandado a recoger. Por qué, además de darles la voz a unos y otros en un asunto en que están de por medio la defensa del medio ambiente y los intereses y derechos de la población local al agua, no investiga el informador de parte de quién está la razón para no quedarnos con la falsa idea de que todos tienen la verdad de su lado.
Mario Reyes Becerra(8676)Hace 36 minutos
¿Que tipo de análisis es este? "Imaginemos que no fuera la concesión para embotellamiento, sino la del acueducto de Bogotá, un acueducto veredal o para producir alimentos". Eso es confundir la m....con la pomada. No sean tan obtusos.
