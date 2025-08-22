Convocatoria para creativos que quieran cambiarle la cara a la zona industrial

Recorrido por esta zona de Bogotá, que le apuesta a una renovación Urbana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltan pocos detalles para que la Zona Industrial de Bogotá (ZiBo) se convierta en la segunda actuación estratégica en ser adoptada en la ciudad. Estas piezas de ciudad, de las cuales ocho han sido priorizadas por esta administración para ejecutar en el mediano plazo, buscan transformar espacios de la capital con potencial de densificación y volverlas un atractivo de habitabilidad y esparcimiento para los bogotanos.

Continúe leyendo en la sección: Libre competencia en la recolección de basuras: los retos que enfrentará Bogotá.

En medio de este proceso, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (RenoBo) lanzó una convocatoria para los especialistas en arquitectura, urbanismo, y en ciudadanía creativa en general que deseen plasmar sus ideas en lo que será esta actuación estratégica para cambiar las dinámicas urbanas de la zona industrial de Bogotá.

En ese orden de ideas, el operador urbano abrió las inscripciones para el concurso de ideas Utopías Postindustriales, en el que los interesados plasmarán en un dibujo cómo sueñan que se verá ZIBo al convertirse en un sector más amigable con el medioambiente, con mayor acceso a servicios, con mejor movilidad y con una importante oferta relacionada con ciencia, tecnología, cultura e innovación.

“Buscamos ideas inspiradas en un sector de la ciudad que permite ser reinventado y reusado, enalteciendo su pasado industrial y reconociendo sus necesidades futuras”, explicó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

El concurso está dirigido a arquitectos, urbanistas, artistas, diseñadores, ciudadanos y vecinos interesados en la renovación urbana, aficionados, estudiantes y profesionales, quienes deberán entregar una imagen de técnica libre en la que propongan un cambio en el espacio público de una calle de ZIBo, proponiendo un cambio o intervención que reactive y revitalice la zona.

En la elección de los ganadores se tendrá en cuenta la creatividad e innovación de la propuesta que sugiera una transformación real, que incluya él reúso de las edificaciones, sea pertinente para el contexto de la Actuación Estratégica ZIBo y que represente de manera clara la idea que se quiere transmitir.

¿Cómo participar?

Las inscripciones son gratuitas y se podrán hacer entre el 14 de agosto y el próximo 10 septiembre, hasta las 12 a.m., en el formulario en línea dispuesto por RenoBo.

Asimismo, en cuanto al envío de las propuestas, los participantes tendrán plazo hasta el 13 de septiembre, a las 12 a.m., a través del otro formulario en línea.

ZIBO: la propuesta para transformar la zona industrial

En efecto, lo que suena a utopía laboral será un hito en el desarrollo urbanístico de la ciudad y está a punto de concretarse con la adopción de la Actuación Estratégica (AE) Zona Industrial de Bogotá (ZIBo). Las AE son un instrumento del POT, que apartó 25 zonas con alto potencial de desarrollo, para facilitar la revitalización de su infraestructura y su dinámica social.

La primera que se adoptó fue la AE Distrito Aeroportuario, en Engativá y Fontibón, la cual ha suscitado un intenso debate entre autoridades y vecinos, por los viejos temores de gentrificación y desalojo. Esto, sin duda, será uno de los mayores desafíos de la figura, que tendrá que resolver RenoBo, operador urbano de Bogotá, designado para su implementación.

Pero en el caso de ZIBo el panorama parece diferente. En las 541 hectáreas delimitadas, entre corredores como la calle 26, la carrera 30 y Las Américas, viven cerca de 18.000 personas, a diferencia de las 60.000 que viven en inmediaciones del Distrito Aeroportuario. Además, la mayoría son bodegas, fábricas modestas de plásticos, alimentos, textiles y químicos, talleres de mecánica y una que otra tienda donde los trabajadores se abastecen.

Le puede interesar: ZIBO: Bogotá busca renacer desde los escombros de su zona industrial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.