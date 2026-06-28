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‘Corazón amazónico’: la historia de un trasplante inédito en Colombia

En un contexto donde la demanda de órganos es mayor que la donación, un equipo de la Secretaría de Salud coordinó un traslado único en la historia de trasplantes en el país.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
28 de junio de 2026 - 02:24 p. m.
Un corazón que latía a miles de kilómetros de distancia pudo ser trasplantado en Soled, una barranquillera de 57 años.
Un corazón que latía a miles de kilómetros de distancia pudo ser trasplantado en Soled, una barranquillera de 57 años.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una lluvia cristalina cae sobre el Aeropuerto Gustavo Artunduaga, en Florencia (Caquetá), “la puerta de oro” de la Amazonía colombiana. El reloj marca las 9:30 p.m. del 15 de mayo de 2026. Camilo Herrera, médico del Hospital Departamental María Inmaculada, llega con prisa, cargando un maletín de icopor que contiene tubos amarillos y lila. Son unas muestras que deben llegar cuanto antes a Bogotá. Es el último chance para enviarlas y determinar si hay compatibilidad para emprender una odisea única: trasladar un corazón, donado horas antes, 380...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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