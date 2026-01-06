Corficolombiana adquiere 51% de las acciones de concesionaria a cargo de El Campín

La promesa es transformar este espacio y en cinco años entregarles a los capitalinos un moderno escenario para fútbol y conciertos. Foto: Sencia

Este martes 6 de enero, Corficolombiana -empresa de infraestructura del Grupo Aval- confirmó la adquisición de la mayoría de acciones de la concesionaria Sencia SAS, sociedad encargada de la renovación del Estadio El Campín y el complejo deportivo a su alrededor.

La Corporación Financiera detalló que la suscripción del acuerdo fue por el 51% de las acciones y con ello, manifestó su presidenta, Milena López, el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento. “Esta transacción nos permite diversificar nuestro portafolio de negocios no regulados y que no dependen de aportes públicos, complementando estratégicamente el portafolio actual integrando actividades de construcción y operación”.

El proyecto

El 6 de junio de 2024 el Distrito y la firma Sencia firmaron el contrato que formaliza la adjudicación de la concesión por alianza público privada (APP) para esta obra, que no solo transformará el Nemesio, sino los parqueaderos, El Campincito y todo el complejo de tenis.

La promesa es transformar este espacio y en cinco años entregarles a los capitalinos un moderno escenario para fútbol y conciertos, la sede de la Orquesta Filarmónica, las oficinas del IDRD, un hotel, una central de urgencias, canchas para otros deportes, el primer gimnasio para e-sports, espacio para emprendedores, comercio y recreación, amplias plazoletas y senderos, así como una zona gastronómica, donde tendrán su lugar los tradicionales comerciantes del Palacio del Colesterol, con quienes, dicen, vienen trabajando de la mano.

Con una inversión cercana a los $2 billones, la intervención abarcará un espacio de 167.000 metros cuadrados (m2), que se duplicarán una vez terminen las obras, las cuales quedarán bajo la administración de un privado por 29 años (hasta 2053), tiempo que tendrán para recuperar su inversión y obtener ganancias.

Si el cronograma se cumple sin contratiempos, en enero de 2029 esperan tener todo el complejo operando, con un escenario de talla internacional, con 109.000 m2, no solo para el deporte sino para grandes conciertos; un parqueadero subterráneo de 57.000 m2 con casi 3.000 cupos para carros, y una zona de servicios, de 18.000 m2, con canchas, gimnasio y oficinas del IDRD.

También, un centro creativo, de 26.200 m2, con el primer centro de e-sports; una unidad de entretenimiento, con cinema, bolera y restaurantes (25.000 m2), una plazoleta de comidas (4.800 m2), un hotel y oficinas (31.400 m2), un servicio de atención médica de urgencias (2.600 m2), zona gastronómica (4.100 m2), la sede de la Filarmónica (22.900 m2) y 44.600 m2 de plazoletas y espacio público.

