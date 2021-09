Cortes de agua y luz en Bogotá para este jueves 16 de septiembre

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y energía Enel Codensa programa cada día cortes de sus servicios con el fin de realizar adecuaciones o mantenimiento de las redes para garantizar un mejor servicio. Para este este jueves 16 de septiembre, están programados una serie de interrupciones en 12 localidades de la capital.

Las empresas recomiendan no dejar llaves abiertas, e incluso de ser posible cerrar los registros del agua, así como no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. También se sugiere programar la agenda y actividades para que estos cortes no afecten los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a los puntos de mantenimiento.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves:

Localidad Chapinero

Los Rosales. De la calle 76 a la calle 92, entre la carrera 2 este a la carrera 4. Desde las 09:00 a.m. hasta las 24 horas. Debido a Empates red acueducto.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Quiroga. De la calle 27 sur a la calle 36 sur, entre la carrera 14 (avenida Caracas) a la carrera 24. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Localidad Kennedy

Tocarema, Palenque y Pastranita. De la avenida Primera de Mayo (transversal 78H) a la carrera 78, entre la calle 41 sur a la avenida calle 43 sur. De la avenida Primera de Mayo (transversal 78H Bis, transversal 78J, transversal 78L) a la carrera 78, entre la avenida calle 43 sur a la calle 54 sur. De la avenida Primera de Mayo (transversal 78H) a la transversal 78H bis A, entre la avenida calle 43 sur a la calle 45 sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Alquería La Fragua, Nueva York, Floralia, Carvajal. De la avenida Primero de Mayo a la calle 40 sur, entre la avenida Carrera 68 a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a.m. hasta por cuatro horas. Debido a Mantenimiento macromedidor.

Localidad San Cristóbal

Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas. De la calle 30 a la calle 65 sur, entre la carrera 7 este a la carrera 18 este. Desde las 10:00 a.m. hasta por ocho horas. Debido a reparación sistema acueducto

Quindío, Moralba, Altos del Zuque, Puente Colorado, Quindío, Altamira, El Pinar, Las Gaviotas, Los Libertadores, La Belleza, Nueva Delly, Yomasa, La Gloria, Santa Rita Sur Oriental, El Parries, Villabel, La Gloria. De la calle 37 sur a la calle 60 sur, entre la carrera 4 este a la carrera 16 este.

Bellabel, Juan Rey, La Flora, Los Pinos, La Esperanza, Ciudad Londres. De la calle 46 sur a la calle 87 sur, entre la carrera 14 este a la carrera 19 este. Desde las 10:00 a.m. hasta por ocho horas. Debido a trabajos de mantenimiento.

San Martin Sur, La Gloria y La Victoria. De la calle 37 sur a la calle 48D sur, entre la carrera 6B este a la carrera 2. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Estos son los cortes de luz programados para este jueves:

Localidad Antonio Nariño

Ciudad Jardín Sur. Carrera 10 a carrera 13 entre calle 13 sur a calle 16 sur. Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad La Candelaria

La Concordia. Carrera 0 a carrera 3 entre calle 11 a calle 13. Desde las 7:15 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Localidad Chapinero

Bosque Calderón. Carrera 4 a carrera 6 entre calle 56 a calle 59. Desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Marly. Carrera 6 a carrera 9 entre calle 45 a calle 48. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Chico Norte II Sector. Calle 95 a calle 98 entre carrera 8 a carrera 11. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Engativá

Boyacá. Carrera 73 a carrera 75 entre calle 70 a calle 72. Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

El Minuto de Dios. Carrera 73 a carrera 75 entre calle 80 a calle 82. Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Localidad Kennedy

Castilla. Calle 7 a calle 9 entre carrera 78 a carrera 80. Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Puente Aranda

Centro Industrial. Calle 20 a calle 22 entre carrera 65 a carrera 67. Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Localidad San Cristóbal

Santa Inés Sur. Carrera 5 este a carrera 11 este entre calle 30 sur a calle 33 sur. Desde las 6:45 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Tibaque. Calle 31 sur a calle 33 sur entre carrera 12 este a carrera 14 este. Desde las 6:45 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Localidad Santa Fe

El Roció. Carrera 5 este a carrera 7 este entre calle 1 a calle 3. Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Lourdes. Calle 1 a calle 3 entre carrera 3 este a carrera 5 este. Desde las 6:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Localidad Suba

Canodromo. Calle 126 a calle 129 entre carrera 48 a carrera 52. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Granada Norte. Calle 167 a calle 170 entre carrera 49 a carrera 52. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

San Cayetano. Carrera 94 a carrera 97 entre calle 126 a calle 128. Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m.

Localidad Usme

Gran Yomasa. Calle 80 sur a calle 82 sur entre carrera 0 este a carrera 2 este. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Gran Yomasa. Calle 80 sur a calle 82 sur entre carrera 8 a carrera 13. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Localidad Sumapaz

Veredas: Capitolio, Chorreras, El Toldo, Lagunitas, Granada, Boquerón, Las Vegas, San Antonio, Santo Domingo, Raizal, San Juan, San Juan Sector Caserío. Desde las 9:30 a.m. hasta las 8:00 p.m.