CRA nuevamente rechazó modelo de la UAESP para la prestación de aseo en Bogotá

Este esquema de aseo busca estimular la reducción hasta en un 30 % de la basura que llega al relleno Doña Juana. / Óscar Pérez Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La apuesta que tenía el Distrito para recibir un concepto favorable de la CRA y concretar el futuro del esquema de aseo en Bogotá no pasó como esperaban. La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA), emitió este miércoles un concepto desfavorable al recurso de reposición presentado por la UAESP, luego de que, en junio, la Comisión rechazara la solicitud de mantener el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE- en la ciudad.

Lea más: ¿Y quién recogerá la basura? Los caminos para garantizar el servicio de aseo

Aunque a través de un comunicado, la CRA no expuso los motivos de esta decisión negativa, sí señalaron que el Distrito “si así lo considera, puede presentar una nueva solicitud” de reposición. Y así está en los planes de la UAESP. Antes de emitirse este concepto en sesión extraordinaria, la entidad distrital había señalado que su plan B sería presentar una nueva actuación, para insistir en mantener en el modelo actual.

Cabe recordar que en la primera decisión de la CRA, la Comisión argumentó que no se probó que la exclusividad fuera indispensable como modelo para atender el servicio de aseo en Bogotá; posibles inconsistencias en la delimitación de las zonas; licitar con el esquema tarifario anterior a 2024, sin esperar la nueva fórmula que reduce los costos para los ciudadanos; limitaba ingresos a los recicladores; y respuestas fuera de tiempo.

Cada uno de los argumentos los refutó la UAESP en su recurso de reposición, pues, según la directora de la entidad, Consuelo Ordóñez, las observaciones fueron superadas. “Aclaramos las inquietudes. Son temas que, en el fondo, no son insalvables”.

El plan de la Alcaldía es continuar con el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE, para dividir ya no en cinco, sino en seis zonas la ciudad para asignar en cada una un operador de aseo privado, sin competencia directa.

Le puede interesar: Basuras en Bogotá: ¿Por qué rechazaron la petición de seguir con áreas exclusivas?

Sin embargo, el panorama actual apunta a que el 12 de febrero de 2026 (cuando termine el contrato vigente desde 2018), retorna la libre competencia, en la que cada operador decide cómo, dónde y a quién le prestan el servicio. ¿El riesgo? Varios sectores, que se pueden considerar poco rentables para los privados, podrían quedarse sin servicio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.