Crece riesgo de trata infantil en Bogotá: investigar y prevenir, una tarea de todos

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2013, para visibilizar este delito y promover acciones de prevención, protección y justicia para las víctimas. Foto: Valentina Arango Correa

La trata de menores es una alarmante problemática en Bogotá. Aunque no es un fenómeno nuevo, recientes investigaciones y denuncias ciudadanas han evidenciado un crecimiento en las actividades de las redes criminales que raptan, captan, trasladan y explotan a niños, niñas y adolescentes en distintos sectores de la ciudad, del país e, incluso, a nivel internacional. Pero no es algo fortuito: el acceso al mundo digital desde edades más tempranas ha facilitado el accionar de estos grupos delincuenciales, que están al acecho en redes sociales y en...