Bogotá
Crecientes dejan víctimas y desaparecidos en Cundinamarca: así están las alertas invernales

La misma noche en que una creciente súbita se llevó a parte de la familia Villota Escandón, causando la muerte de un adulto mayor y la desaparición de tres mujeres, Silvania enfrentó la otra cara del desastre que deja hasta ahora la temporada invernal en el departamento.

Juan Camilo Parra
19 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Cinco integrantes de una misma familia viajaban de regreso a Bogotá cuando el vehículo en el que se movilizaban fue arrastrado por una corriente súbita en el municipio de Silvania. Una persona fue hallada con vida y tres personas más permanecen desaparecidas.
Foto: Óscar Pérez

En una noche el municipio de Silvania (Cundinamarca) fue testigo de dos caras trágicas de un mismo fenómeno climático. Por un lado, la familia Villota Escandón se enteró de que a cinco de sus familiares los arrastró una creciente súbita. El saldo: una joven de 25 años rescatada con vida; un adulto mayor, de 70 años, fallecido, y tres mujeres desaparecidas, entre ellas una menor de edad. Por el otro, 63 personas del sector La Esperanza resultaron damnificadas por otra creciente, que afectó 17 viviendas y destruyó otras cinco. Con este panorama...

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
