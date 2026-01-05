Crimen de Catia, mujer transgénero: así está el panorama de violencias LGBTIQ+ en Bogotá

Acto simbólico realizado en el parque de los hippies de Bogotá, en memoria de Sara Millerey González, mujer trans asesinada Antioquia Foto: El Espectador - José Vargas

Catia es como fue identificada la mujer transgénero de 20 años que fue asesinada a golpes en Bogotá a comienzos de año. Según información dada por la Policía Metropolitana, los perpetradores se movilizaban en motocicleta y aún no han sido identificados, a pesar de que los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de enero en el barrio Florida Blanca (Engativá). Mientras siguen las investigaciones, la capital observa una reducción de casos reportados de violencias trans; no obstante, el cúmulo de denuncias y la prevalencia de la discriminación...