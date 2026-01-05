Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Crimen de Catia, mujer transgénero: así está el panorama de violencias LGBTIQ+ en Bogotá

El asesinato de una mujer trans en Bogotá volvió a poner en evidencia un persistente panorama de violencias contra personas trans y LGBTIQ+ en una ciudad que, aunque cuenta con rutas institucionales de atención, sigue registrando decenas de casos de agresiones y discriminación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
05 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Acto simbólico realizado en el parque de los hippies de Bogotá, en memoria de Sara Millerey González, mujer trans asesinada Antioquia
Acto simbólico realizado en el parque de los hippies de Bogotá, en memoria de Sara Millerey González, mujer trans asesinada Antioquia
Foto: El Espectador - José Vargas

Catia es como fue identificada la mujer transgénero de 20 años que fue asesinada a golpes en Bogotá a comienzos de año. Según información dada por la Policía Metropolitana, los perpetradores se movilizaban en motocicleta y aún no han sido identificados, a pesar de que los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de enero en el barrio Florida Blanca (Engativá). Mientras siguen las investigaciones, la capital observa una reducción de casos reportados de violencias trans; no obstante, el cúmulo de denuncias y la prevalencia de la discriminación...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

violencia lgbti

LGBT

mujer trans asesinada

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.