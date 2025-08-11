No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Crimen de Harold Aroca: dolor, negligencia y una deuda que persiste con la niñez

La familia del joven, de 16 años, denuncia negligencia en los procesos de búsqueda. El cuerpo de Harold lo hallaron el sábado, tras cinco días de haber reportado su desaparición.

Camilo Tovar Puentes
11 de agosto de 2025 - 11:19 p. m.
Harold Aroca, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo en un polideportivo del sector. Cuadro días después, el cuerpo del adolescente fue hallado en una zona boscosa con signos de tortura. Su familia denuncia negligencia en la atención de la denuncia y en los procesos de búsqueda. La imagen de la derecha pertenece a un video que da cuenta del momento exacto del secuestro.
Foto: Archivo particular

La violencia contra los menores de Bogotá tuvo un nuevo y lamentable capítulo: el rapto, la tortura y el asesinato de Harold Aroca García, de 16 años, cuyo cuerpo hallaron en un paraje boscoso, cerca al centro de Bogotá, cinco días después de que lo reportaron como desaparecido.

Tras su muerte, su familia exige celeridad en las investigaciones y señala que, de haberse tomado el caso con la seriedad que requería, tal vez el destino del adolescente habría sido diferente y hoy su familia no estaría soportando esta tragedia, por culpa de la...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 25 minutos
En el video del rapto de ve claramente que uno de los sospechosos tiene brazalete electronico y puedo dar fé de como la policia cuando se reporta una desaparición no lo toman con premura. Me sucedió con alguien, el agente preguntó que si sería que el joven se peleó con la novia y que por eso no aparece, argumentando que una desaparición solo se puede denunciar despues de 48 hrs, tocó que vecinos y familiares salieramos a buscarlo encontrandoló lejos de su residencia luego de haber sido robado.
Lola Cortes(15127)Hace 37 minutos
Demanden, demanden y demanden. Eso no les devolverá a su hijo pero al menos que paguen su negligencia.
