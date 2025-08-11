Crimen de Harold Aroca: dolor, negligencia y una deuda que persiste con la niñez

Harold Aroca, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo en un polideportivo del sector. Cuadro días después, el cuerpo del adolescente fue hallado en una zona boscosa con signos de tortura. Su familia denuncia negligencia en la atención de la denuncia y en los procesos de búsqueda. La imagen de la derecha pertenece a un video que da cuenta del momento exacto del secuestro. Foto: Archivo particular

La violencia contra los menores de Bogotá tuvo un nuevo y lamentable capítulo: el rapto, la tortura y el asesinato de Harold Aroca García, de 16 años, cuyo cuerpo hallaron en un paraje boscoso, cerca al centro de Bogotá, cinco días después de que lo reportaron como desaparecido.

Tras su muerte, su familia exige celeridad en las investigaciones y señala que, de haberse tomado el caso con la seriedad que requería, tal vez el destino del adolescente habría sido diferente y hoy su familia no estaría soportando esta tragedia, por culpa de la...