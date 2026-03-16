¿Crisis ambiental? 70 % de vehículos en Cundinamarca se rajan en normas ambientales

Funcionarios de la CAR inspeccionan vehículos para comprobar si cumplen las normas ambientales. Foto: CAR

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¿Sabía que cada vehículo que conduce debe cumplir con unos criterios técnicos y ambientales mínimos? En jurisdicción de Cundinamarca, siete de cada 10 vehículos que transitan, no cumplen las normas establecidas, halló recientemente la Corporación Autónoma Regional en sus mediciones de 2026.

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El hallazgo se dio luego de casi tres meses de verificaciones en las principales vías de Bogotá y Cundinamarca. Se trata de un seguimiento y control que la autoridad ambiental realiza a los vehículos para identificar las emisiones que afectan al medio ambiente y deterioran la calidad del aire de la región. La tarea la cumple la Dirección Técnico Científica y de Modelamiento Ambiental (DCMA), programa y desarrolla operativos en vía en conjunto con las autoridades departamentales, distritales y municipales de tránsito.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, explicó que estos operativos se dan “en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 762 de 2022. La CAR trabaja en los diferentes corredores viales para monitorear y controlar las emisiones de fuentes móviles”.

De esta manera, en 2026 se han efectuado 1.200 mediciones, informó la corporación. Del total, el 70 % de estos vehículos no han pasado la prueba, lo que quiere decir es que no cumplen con la condiciones técnico-mecánicas y están emitiendo gases por encima de los parámetros permitidos por la norma.

Los corredores viales en donde más se han registrado incumplimientos en la normatividad ambiental son la autopista Norte y Sur, la Calle 13 y la Calle 80.

El director explicó que con equipos especializados se logró información de bancos analizadores de gases, opacímetros y termo-hidrómetros en unidades móviles. Estas mediciones se realizan en carretera a vehículos en circulación entre motocicletas (dos y cuatro tiempos) y vehículos de carga/pasajeros.

“Hacemos un llamado a los habitantes del territorio para que mantengan en buen estado sus vehículos con certificación tecno mecánica al día para evitar afectación al recurso aire y proteger la salud de las personas”, puntualizó Ballesteros.

¿Qué normas deben cumplir los vehículos?

La Resolución 762 de 2022 establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes para vehículos terrestres y los requisitos que deben cumplir para circular en el país sin generar niveles excesivos de contaminación.

La norma regula principalmente las emisiones producidas por la combustión de los motores, tales como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM). También fija topes diferentes según el tipo de vehículo, su peso y el combustible que utilice.

Además, la resolución exige que los vehículos fabricados, ensamblados o importados cuenten con un Certificado de Emisiones en Prueba Dinámica (CEPD) y el visto bueno del Protocolo de Montreal, que verifican que el modelo cumple los estándares ambientales y que sus sistemas.

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