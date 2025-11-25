Inseguridad ciclista en Bogotá: ¿Funcionarán los nuevos agentes ante hurtos y violencia?

Entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 5.000 casos de hurto de bicicletas. Cifra que equivale a un promedio diario de 21 robos. La ciclorruta y los puentes peatonales de la calle 26 y tramos de ciclorruta de la Av. 68 y la Av. Boyacá, en donde se realizan obras, son considerados por varios usuarios frecuentes como puntos críticos de seguridad. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Cualquier ciclista frecuente en Bogotá sabe que hay lugares vedados y trampas por encarar a diario, donde la seguridad corre por su cuenta. Ciclorrutas sin vigilancia; puentes peatonales donde es alto el peligro de hurto; senderos sin iluminación, que son la guarida perfecta para los delincuentes, sin contar los peligros frecuentes en el trajín diario de la caótica movilidad capitalina.

Ante el incremento de la accidentalidad, así como la inseguridad, el Distrito anunció una nueva estrategia para fortalecer su capacidad operativa, la gestión...