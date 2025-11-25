Logo El Espectador
Bogotá
Inseguridad ciclista en Bogotá: ¿Funcionarán los nuevos agentes ante hurtos y violencia?

Analizamos la nueva estrategia del Distrito para ciclistas y su impacto en los casi 900.000 viajes diarios en bicicleta que se realizan en Bogotá.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
25 de noviembre de 2025 - 05:15 p. m.
Entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 5.000 casos de hurto de bicicletas. Cifra que equivale a un promedio diario de 21 robos. La ciclorruta y los puentes peatonales de la calle 26 y tramos de ciclorruta de la Av. 68 y la Av. Boyacá, en donde se realizan obras, son considerados por varios usuarios frecuentes como puntos críticos de seguridad.
Foto: Catalina Mesa Urquijo

Cualquier ciclista frecuente en Bogotá sabe que hay lugares vedados y trampas por encarar a diario, donde la seguridad corre por su cuenta. Ciclorrutas sin vigilancia; puentes peatonales donde es alto el peligro de hurto; senderos sin iluminación, que son la guarida perfecta para los delincuentes, sin contar los peligros frecuentes en el trajín diario de la caótica movilidad capitalina.

Ante el incremento de la accidentalidad, así como la inseguridad, el Distrito anunció una nueva estrategia para fortalecer su capacidad operativa, la gestión...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Celyceron(11609)Hace 24 minutos
Inseguridad ciclista? Eso qué quiere decir? Usen la IA, para que les sople los titulares.
Jorge López(60581)Hace 45 minutos
Lamentablemente cualquier colombiano detrás de un volante tiene un complejo de asesino y su fantasía es arrollar ciclistas.
