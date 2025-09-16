No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Crisis de basuras obliga a Bogotá a replantear su modelo de recolección

Tras nombrar al nuevo director de la UAESP, el alcalde Galán anunció un paquete de decisiones para mitigar la crisis de recolección de residuos.

Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
Bogotá produce, en promedio, 7.500 toneladas de basura diarias. / UAESP
La semana arrancó con una noticia que podría aliviar los dolores de cabeza de miles de bogotanos: se viene un ajuste en el plan de recolección de basuras, servicio público que enfrenta una crisis por errores administrativos y operativos. Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán este lunes 15 de septiembre en la presentación de Armando Ojeda como nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

