Crisis de Nueva EPS en Bogotá: así difieren las cifras del Distrito y la aseguradora

Nueva EPS rechazó los comentarios del secretario de Salud, Gerson Bermont.
Al sombrío panorama para la Nueva EPS, la más grande del país, la Secretaría de Salud presentó unas cuentas que parecen validar el escenario de crisis y sus efectos negativos en Bogotá. Según la administración Distrital, en el último año se han triplicado las deudas con la red pública de la ciudad y han llegado pacientes de otras regiones, para cubrir la debacle de la entidad de salud.
Este panorama, en su concepto, fortalece la tesis de que las intervenciones del Gobierno a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) solo han afianzado la...
Por Juan Camilo Parra
