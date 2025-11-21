Logo El Espectador
Bogotá
Crisis de Nueva EPS en Bogotá: así difieren las cifras del Distrito y la aseguradora

El secretario de Salud, Gerson Bermont advirtió que las intervenciones del Gobierno “han sido un desastre”; que la deuda con las subredes se triplicó, y las urgencias ya operan al 320% por falta de contratación y mala administración. ¿Qué dicen las cuentas de la Nueva EPS? Este es el contraste.

Juan Camilo Parra
22 de noviembre de 2025 - 02:21 a. m.
Nueva EPS rechazó los comentarios del secretario de Salud, Gerson Bermont.
Al sombrío panorama para la Nueva EPS, la más grande del país, la Secretaría de Salud presentó unas cuentas que parecen validar el escenario de crisis y sus efectos negativos en Bogotá. Según la administración Distrital, en el último año se han triplicado las deudas con la red pública de la ciudad y han llegado pacientes de otras regiones, para cubrir la debacle de la entidad de salud.

Este panorama, en su concepto, fortalece la tesis de que las intervenciones del Gobierno a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) solo han afianzado la...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
