Crisis de Nueva EPS en Bogotá: así difieren las cifras del Distrito y la aseguradora

Al sombrío panorama para la Nueva EPS, la más grande del país, la Secretaría de Salud presentó unas cuentas que parecen validar el escenario de crisis y sus efectos negativos en Bogotá. Según la administración Distrital, en el último año se han triplicado las deudas con la red pública de la ciudad y han llegado pacientes de otras regiones, para cubrir la debacle de la entidad de salud.

Este panorama, en su concepto, fortalece la tesis de que las intervenciones del Gobierno a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) solo han afianzado la...