El olvido alcanza hasta los muertos: crisis en el Cementerio Central

La fachada del cementerio central hace poco fue intervenida, pero en su intimidad preocupa el abandono. / José Vargas Foto: José Vargas

El Cementerio Central de Bogotá, el más antiguo y emblemático, enfrenta una profunda crisis de abandono y deterioro. Allí reposan los restos de destacados personajes en la historia del país. No en vano, fue el lugar que eligió la familia Uribe Turbay como última morada del precandidato y senador, Miguel Uribe Turbay. Pero este camposanto, declarado Bien de Interés Cultural Nacional (Decreto Nacional 2390 de 1984) y Patrimonial Distrital (Decreto Distrital 606 de 2001), sufre las consecuencias de una administración compleja y la...