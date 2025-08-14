No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El olvido alcanza hasta los muertos: crisis en el Cementerio Central

Al senador Miguel Uribe lo inhumaron en un campo santo, rodeado de históricos personajes colombianos. Pero la memoria que reposa en este emblemático lugar está en constante riesgo de perderse debido a su deterioro y abandono. ¿Cómo evitarlo?

María Angélica García Puerto
14 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
La fachada del cementerio central hace poco fue intervenida, pero en su intimidad preocupa el abandono. / José Vargas
La fachada del cementerio central hace poco fue intervenida, pero en su intimidad preocupa el abandono. / José Vargas
Foto: José Vargas

El Cementerio Central de Bogotá, el más antiguo y emblemático, enfrenta una profunda crisis de abandono y deterioro. Allí reposan los restos de destacados personajes en la historia del país. No en vano, fue el lugar que eligió la familia Uribe Turbay como última morada del precandidato y senador, Miguel Uribe Turbay. Pero este camposanto, declarado Bien de Interés Cultural Nacional (Decreto Nacional 2390 de 1984) y Patrimonial Distrital (Decreto Distrital 606 de 2001), sufre las consecuencias de una administración compleja y la...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

José Tiberio Gutiérrez Echeverri(70717)Hace 2 minutos
Se podría decir que el cementerio central es un verdadero muladar sin ninguna distinción de clase ?
