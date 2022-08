Crisis en Subred Centro Oriente: no hay insumos y suspenden de nuevo a la gerente

Por otro lado, el Consejo Superior de Política Fiscal Distrital no aprobó las asignaciones presupuestales solicitadas por la Subred Centro Oriente. Foto: Archivo El Espectador

La polémica en la Subred Centro Oriente se reavivó este jueves 11 de agosto, luego de conocerse la tercera suspensión de su gerente, Claudia Ardila, por presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la entidad. Como se recordará, Ardila acababa de terminar un período de suspensión de tres meses. que le impuso la Procuraduría, por supuestas anomalías en la celebración de contratos.

Fueron varias las denuncias de los usuarios, argumentando la falta de recursos y la mala atención, las que impulsaron una auditoría especial de la secretaría de Salud, que finalizó en julio. De esta, se concluyó que Ardila supuestamente le dio un mal manejo a los recursos necesarios para el pago de proveedores de medicamentos y personal, situación que terminó por afectar la prestación de servicios.

“En consecuencia, con los graves hallazgos, este jueves (11 de agosto) la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía le notificó una nueva suspensión en su cargo, la tercera desde 2020, a la gerente Claudia Ardila. Por ley, el cargo de gerencia de la Subred es de periodo fijo, por lo cual no es posible aplicar la destitución, a pesar de las reiteradas denuncias”, explicó el secretario de Salud distrital, Alejandro Gómez. La funcionaria será remplazada por una persona idónea en el período de suspensión.

Sin embargo, la problemática se hace más compleja ante la no aprobación de las asignaciones presupuestales, solicitadas por la entidad, por parte del Consejo Superior de Política Fiscal Distrital (CONFIS), pues objetaron falta de garantías. Cabe destacar que la Alcaldía elevó la petición para que no giraran los recursos.

Sobre la negación de las asignaciones presupuestales, Gómez indicó que “La Secretaría de Salud volverá a elevar esta misma semana al CONFIS Distrital la solicitud de asignación presupuestal necesaria y también la continuación de un estricto plan de mejoramiento, que garantice el correcto funcionamiento y calidad de servicio en la Subred Centro Oriente”.

Ardila explicó en días pasados en un medio nacional, que hay diferencias con la gobernante distrital Claudia López, que no deberían pagar los usuarios: “De todos es sabido que hace mucho tiempo se conocía lo qué pasa entre la Administración Distrital y la gerencia, que ha desbordado hechos lamentables, que son los que deberían preocupar a la opinión pública, que por situaciones administrativas o personales se afecte la salud de más de medio millón de personas”.

Denuncias en el Concejo

Otros de los protagonistas a la hora de emitir denuncias de la Subred Centro Oriente han sido algunos concejales de la ciudad, especialmente el cabildante del Partido Verde, Luis Carlos Leal, quien ha hecho varios llamados pidiendo la renuncia de Ardila y una asignación de presupuesto a la Alcaldesa Mayor.

Junto a concejales de diferentes bancadas radicamos carta solicitando a @ClaudiaLopez asigne presupuesto a la @SubRedCentroOri pues no existe razón válida para poner en riesgo la salud de 1 millón de habitantes en Bogotá.



Leal considera que hay una pelea de egos entre Ardila y López, que ha perjudicado no solo a usuarios de la entidad de salud, sino también a su personal: “Se está jugando con la salud de la población, se está poniendo en riesgo la vida de 1.500.000 personas que se benefician de la Subred Centro Oriente, seis localidades de nuestra ciudad, cinco hospitales, catorce centros de salud”. A su vez, advirtió que 4.500 personas podrían perder su empleo.

“Claudia López, gire los recursos ya. Claudia Ardila, renuncie ya y no siga evadiendo la responsabilidad. Me cuentan que le fueron a notificar a la señora la suspensión y se fugó, se voló para no hacerla efectiva. Ya no hay insumos, ¿esa es la Bogotá cuidadora de la que hablamos?”, concluyó el concejal.

