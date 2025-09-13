No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Llegó el tren. ¿qué falta para que los bogotanos viajen en metro?

El primer tren del metro viajó casi 20.000 kilómetros desde China hasta la capital. Su llegada es un hito que pone más cerca una vieja deuda con la ciudad. Empieza la cuenta regresiva de 911 días para su viaje inaugural.

Alexánder Marín Correa
13 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
El primer tren del metro de Bogotá lo armaron en el patio taller el 11 de septiembre de 2025.
El primer tren del metro de Bogotá lo armaron en el patio taller el 11 de septiembre de 2025.
Foto: Cortesía Empresa Metro

Ni el bogotano más incrédulo, en especial el que ha sido testigo de cómo se malogran proyectos clave para la ciudad, puede ignorar un hecho histórico: con la llegada del primer tren del metro de Bogotá empieza, por fin, la cuenta regresiva para materializar una obra que llevan esperando los capitalinos hace más de 80 años. Por eso, luego de décadas de promesas incumplidas, se puede decir que a partir de hoy serán 911 días antes de tener todo listo para que el 14 de marzo de 2028 se realice el viaje inaugural de la primera línea, con un...

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
