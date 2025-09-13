Llegó el tren. ¿qué falta para que los bogotanos viajen en metro?

El primer tren del metro de Bogotá lo armaron en el patio taller el 11 de septiembre de 2025. Foto: Cortesía Empresa Metro

Ni el bogotano más incrédulo, en especial el que ha sido testigo de cómo se malogran proyectos clave para la ciudad, puede ignorar un hecho histórico: con la llegada del primer tren del metro de Bogotá empieza, por fin, la cuenta regresiva para materializar una obra que llevan esperando los capitalinos hace más de 80 años. Por eso, luego de décadas de promesas incumplidas, se puede decir que a partir de hoy serán 911 días antes de tener todo listo para que el 14 de marzo de 2028 se realice el viaje inaugural de la primera línea, con un...