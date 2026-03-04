¿Cuáles son las estaciones de Transmilenio más largas?

En Bogotá hay once troncales de Transmilenio, entre las que se encuentran 143 estaciones y nueve portales; todos tienen condiciones y tamaños diferentes de acuerdo con el espacio en el que se ubican. Algunas son grandes estructuras que cuentan con túneles como Banderas, Nieves o Universidades, mientras que otras se han ido transformando con las obras del metro.

Para iniciar esta serie de cosas que nos llaman la atención de Bogotá, quisimos recorrer las estaciones más largas del sistema, que tienen una premisa: cuentan con largos puentes, así como más de tres vagones.

Para ello, usamos los datos abiertos de Transmilenio y medimos las longitudes de las estaciones con Google Earth para luego visitarlas y evidenciar cada una de sus particularidades. El recorrido más largo fue de alrededor de medio kilómetro, mientras que en algunos de los casos influyó que las estaciones se encuentran en medio de avenidas de más de ocho carriles.

En esta lista no incluimos portales ni estaciones cerradas por obras. Cuéntemos cuál incluiría al correo mrivera@elespectador.com.