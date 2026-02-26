Cuando la justicia falla, el riesgo persiste: un sistema que no protege a las mujeres

Miles de mujeres marcharon este sábado 8 de marzo desde la Calle 45 con carrera Séptima hasta la Plazoleta del Concejo de Bogotá en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Foto: Laura Sánchez

La decisión de un juez de dejar en libertad al presunto feminicida de Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, reciente una herida que sigue abierta en el país: la de un sistema judicial con vacíos a la hora de responder con contundencia ante las violencias basadas en género (VBG). Más allá del caso concreto, el episodio evidencia fallas estructurales a la hora de impartir justicia.

Laura murió en el apartamento de su expareja, en el sector de Cedritos (Usaquén). Esta patinadora y estudiante de Ciencias Políticas había terminado meses atrás...