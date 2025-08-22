Cuerpos que buscan justicia: el giro en el caso de Laura Blanco y lo que viene

Audiencia de legalización de captura de Óscar Santiago Gómez, por presunto feminicidio. Foto: Archivo Particular

En los casos judiciales que parecen más oscuros por su dificultad probatoria, los detalles ocultos pueden redireccionar las primeras hipótesis. En el caso de Laura Camila Blanco, de 26 años, como muchos otros que empezaron siendo considerados como meros accidentes o suicidios, su cuerpo busca justicia. Así lo intentó demostrar la Fiscalía a través de sus delegados, durante la presentación de las pruebas con las que sustentaron la captura y medida de aseguramiento de Óscar Santiago Gómez, de 27 años, por el delito de feminicidio agravado. El...