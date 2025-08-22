No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Cuerpos que buscan justicia: el giro en el caso de Laura Blanco y lo que viene

Un caso que llegó a los anaqueles de la unidad de suicidios de la Fiscalía terminó volcándose a una investigación por feminicidio. El común denominador de esta y otras investigaciones que terminaron teniendo giros semejantes, son las señales en los cuerpos de las víctimas y la lucha de las familias por encontrar la verdad.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
23 de agosto de 2025 - 01:06 a. m.
Audiencia de legalización de captura de Óscar Santiago Gómez, por presunto feminicidio.
Audiencia de legalización de captura de Óscar Santiago Gómez, por presunto feminicidio.
Foto: Archivo Particular

En los casos judiciales que parecen más oscuros por su dificultad probatoria, los detalles ocultos pueden redireccionar las primeras hipótesis. En el caso de Laura Camila Blanco, de 26 años, como muchos otros que empezaron siendo considerados como meros accidentes o suicidios, su cuerpo busca justicia. Así lo intentó demostrar la Fiscalía a través de sus delegados, durante la presentación de las pruebas con las que sustentaron la captura y medida de aseguramiento de Óscar Santiago Gómez, de 27 años, por el delito de feminicidio agravado. El...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
