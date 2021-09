Cuidado con las falsas convocatorias para gestores de Diálogo y Convivencia

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la capital del país hay más de 781.000 desempleados, cifra que continúa siendo alta al compararla con la de tiempos de pre pandemia, cuando los desocupados se contaban en 489.000.

Algunos inescrupulosos se han aprovechado de esta coyuntura para lanzar anzuelos a posibles víctimas de fraude y estafa, valiéndose de la reputación de entidades públicas, como lo puede ser la Alcaldía Mayor de Bogotá, para crear una fachada y lograr su objetivo.

Recientemente la Secretaría de Gobierno alertó sobre una amenaza que viene circulando mediante cadenas en Whatsapp. En concreto, se trata de una falsa convocatoria de empleo que invita a la gente a aplicar a vacantes de gestores de Diálogo y Convivencia, que son estas personas con chaquetas blancas y rojas que intentan mediar los eventuales conflictos que se presentan en las manifestaciones y eventos de aglomeración en la ciudad.

“Personas inescrupulosas están rotando por cadenas de WhatsApp, y otras redes, información falsa sobre una supuesta convocatoria adelantada por la Secretaría de Gobierno para ‘contratar gestores de Diálogo y Convivencia por prestación de servicios, en turnos rotativos de 8 horas en el lugar de la ciudad que se le asigne’”, comunicó la secretaría.

En el falso mensaje también se lee la promesa de unos honorarios por más de dos millones de pesos mensuales, y la invitación a postularse mediante un link, que se encuentra al final del comunicado.

“Desde la Secretaría de Gobierno se hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar y no caiga en la trampa de falsas ofertas laborales. Toda convocatoria de empleo realizada por la entidad se hace por los medios oficiales del Distrito”, detalló la secretaria.

Para quienes muestran interés en aplicar a uno de estos cargos, se precisa que por el momento no existe ningún proceso de selección ni de vinculación. Aunque no se precisan las eventuales intenciones que puedan tener los inescrupulosos con esta estrategia, la invitación es a no replicar este mensaje.

“Desde la Secretaría de Gobierno se tienen dispuestos varios canales para denunciar este tipo de casos o cualquier irregularidad. Solo deben comunicarse a la línea 4446900, o escribir al correo electrónico contrataciontransparente@gobiernobogota.gov.co”, concluyó la secretaría.