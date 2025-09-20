“Hay que poner siempre al ciudadano en el centro de la política pública”: UCCI

Luciana Binaghi, directora de la UCCI, llegó a Bogotá para participar en el encuentro de Ciudades y Culturas. Foto: Archivo Particular UCCI

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) agrupa a 29 ciudades capitales de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica, así como a otras grandes urbes como Sao Paulo, Barcelona o Río de Janeiro, entre las que promueve las buenas prácticas entre ciudades. De la organización, Bogotá no solo es miembro, sino que ostenta la vicepresidencia de la Región Andina.

La directora Luciana Binaghi, está de paso por la capital, para participar en la primera edición del encuentro ‘Ciudades y Culturas en Iberoamérica’, que comenzó este...