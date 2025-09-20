No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
“Hay que poner siempre al ciudadano en el centro de la política pública”: UCCI

Luciana Binaghi, directora de la UCCI, llegó a Bogotá para participar en el encuentro de Ciudades y Culturas. Habló sobre el papel de la organización y la proyección de la capital colombiana en el contexto regional.

Alexánder Marín Correa
20 de septiembre de 2025 - 12:30 a. m.
Foto: Archivo Particular UCCI

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) agrupa a 29 ciudades capitales de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica, así como a otras grandes urbes como Sao Paulo, Barcelona o Río de Janeiro, entre las que promueve las buenas prácticas entre ciudades. De la organización, Bogotá no solo es miembro, sino que ostenta la vicepresidencia de la Región Andina.

La directora Luciana Binaghi, está de paso por la capital, para participar en la primera edición del encuentro ‘Ciudades y Culturas en Iberoamérica’, que comenzó este...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
