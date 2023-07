Cundinamarca: agarrón entre Gobernador y candidata, por publicidad del Che Guevara

La candidata pidió explicaciones por una supuesta publicidad del 'Che' Guevara entregada por la Gobernación. El Gobernador le respondió que "no le hiciera daño" a Cundinamarca. Foto: Archivo Particular

A través de varios trinos, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y la aspirante a ese cargo, Nancy Patricia Gutiérrez, tuvieron en las últimas horas un ‘encontronazo’ en Twitter. Esto, debido a un señalamiento que hizo la candidata a la Gobernación sobre la entrega de unos kits, con banderas del ‘Che’ Guevara y Bob Marly.

“Rechazo contundente a que en la Gobernación de Cundinamarca se distribuya esta publicidad en los kits que entregan a los delegados de la Copa Gobernación 2023 ¿Con quién pretenden quedar bien?”, trinó Gutiérrez y acompañó la publicación con fotografías de la supuesta publicidad, que al parecer venía dentro de los kits deportivos que entrega la Gobernación a los participantes de los diferentes torneos.

Por su parte, Nicolás García, no tardó en reaccionar. Primero se refirió a Gutiérrez como “candidata”, entre comillas, aludiendo a los últimos choques que ha generado su aspiración a la Gobernación al interior de su partido, el Centro Democrático.

Luego siguió diciendo que ““Candidata” no le haga daño a Cundinamarca. Respeto sus aspiraciones, pero querer llegar al cargo más importante del departamento no le da derecho a poner en riesgo la vida de nuestros funcionarios. Esperamos nosotros y las autoridades, las pruebas de sus temerosas denuncias”, trinó el Gobernador.

Rechazo contundente a que en la Gobernación de Cundinamarca se distribuya esta publicidad en los kits que entregan a los delegados de la Copa Gobernación 2023 ¿con quien pretenden quedar bien? pic.twitter.com/yPGPIhByBz — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) July 14, 2023

La pelea no paró, pues Gutiérrez volvió a responder: “Gobernador, está equivocado. No miento. No amenazo. Rechazo la violencia y que desde las entidades públicas se exalte a quienes la promueven. Ejerzo mis derechos. Defiendo la democracia, las libertades, las instituciones”, trinó la candidata.

Por último García no aceptó estas últimas palabras de Gutiérrez y cerró el rifirrafe diciendo: “No, es a la institución y a sus funcionarios a quien ataca sin pruebas. Es a personas con el derecho al buen nombre a quienes señala sin pruebas. Son las libertades de esas personas las que pone en peligro cuando las acusa, sin pruebas. Las autoridades la esperan”, puntualizó el actual Gobernador.

No @NancyPatricia_G, es a la Institución y a sus funcionarios a quien ataca sin pruebas. Es a personas con el derecho al buen nombre a quienes señala sin pruebas. Son las libertades de esas personas las que pone en peligro cuando las acusa sin pruebas. Las autoridades la esperan. https://t.co/XfsSYnv3gO — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) July 14, 2023

Cabe recordar que la candidatura de Gutiérrez fue ratificada por el líder de su partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, dentro de este hubo rechazo, como el del expresidente Iván Duque quien, en contravía del líder de su partido, insiste en apoyar al exgobernador Jorge Rey, quien a su vez fue líder político y mentor de García, el actual gobernador.

¿En qué terminará todo este embrollo? Se espera que se aclare el enredo por la supuesta publicidad que entregó la Gobernación de Cundinamarca, discusión que hasta el momento podría llegar a instancias judiciales, como lo insinuó el Gobernador en su última respuesta a la candidata.

