Aumentan incendios forestales en Cundinamarca: 223 en lo corrido del año

El tiempo seco incrementa el riesgo de que los residuos sin recoger generen incendios. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Tres focos de incendio hicieron arder distintos puntos de Soacha durante el atardecer del miércoles. Las conflagraciones, que fueron provocadas por manos criminales simultáneamente, lograron ser controladas al cabo de cuatro horas. Es innegable que agosto fue crítico en materia de incendios forestales. El último día del mes cerró con 3 incendios forestales activos en los municipios de San Francisco, Ubaque y Anónima. Estos 6 incendios, en menos de 48 horas, son solo una fracción de los 223 ocurridos este año; 95,5 % más respecto al periodo anterior.

El tiempo seco que ha primado en el departamento durante los últimos meses, en conjunto con algunas malas prácticas de algunos pobladores, como las quemas controladas y el abandono de residuos en zonas boscosas, son los principales causantes del incremento.

Así lo explicó a El Espectador el capitán Farfán, quien a duras penas ha tenido la oportunidad de descansar en medio de semejante situación. Las condiciones climáticas, dice él, ha hecho que pedazos de vidrio tirados en el bosque enciendan con más facilidad, lo cual deriva casi siempre en un incendio forestal.

“Otras causas son las personas que hacen paseos de olla y dejan las fogatas prendidas, las manos criminales que provocan los incendios porque sí, y las quemas controladas que casi siempre se terminan saliendo de control”, comentó Farfán.

Pero lo más preocupante de la situación, dice Farfán, es que en el departamento hay 7 municipios sin convenio de bomberos. Esto quiere decir, que las autoridades de estos entes territoriales no han conformado un cuerpo de bomberos voluntario exclusivo, como lo estipula la Ley 1575 de 2012. Todavía más grave, es que la ola de incendios forestales de este año ha tocado directamente a los municipios que no cumplen el requisito. “Algunos municipios como Nilo, en donde actualmente hay un incendio activo, no cumplen con lo estipulado en la ley y carecen de convenio de bomberos. Habrá que realizar sanciones”, denunció el Capitán Farfán.

Pese a que la alianza departamental de bomberos atendió la emergencia en estos municipios, Farfán resalta la necesidad de que cada ente territorial cumpla con la normativa. Esto permite una respuesta más inmediata.

