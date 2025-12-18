Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Cundinamarca: gestión de infraestructura vial sin perder el enfoque social del territorio

La gerente del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) habla de su gestión en la entidad y del fuerte componente de inversión, tanto en infraestructura como en lo social, que ha mantenido el instituto.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
18 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) consolida su papel como entidad clave para el desarrollo territorial del departamento, con una inversión que supera los $1,7 billones destinados a infraestructura vial y social.

Bajo la gerencia de Yesenia Herreño y en articulación con la Gobernación de Cundinamarca, el instituto lidera la ejecución y estructuración de proyectos orientados a mejorar la conectividad regional, fortalecer el desarrollo rural y elevar las condiciones de vida de las comunidades, especialmente en zonas con mayores brechas de acceso y movilidad.

En materia de infraestructura vial, el ICCU ejecuta y estructura actualmente 52 proyectos, con una inversión cercana a los $606.147 millones, priorizados según criterios geográficos y estratégicos para la integración del departamento.

En entrevista con El Espectador, en el marco de así van las regiones, la gerente explica las inversiones de la entidad y el componente social que ha acompañado la gestión de la infraestructura en el departamento.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
