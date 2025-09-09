Cundinamarca instaló Consejo Departamental de DIH, DD. HH., Paz y Reconciliación

Entre la diversidad de voces departamentales que componen el Consejo están: mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto, veteranos de la Fuerza Pública, sindicatos, estudiantes, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, líderes religiosos, comunidad LGBTIQ+, firmantes del Acuerdo de Paz y organizaciones que trabajan con migrantes, habitantes de calle, defensores de derechos humanos y promotores de paz. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Esta semana comenzó con una buena noticia para Cundinamarca: la instalación del Consejo Departamental de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Paz y Reconciliación, que funcionará como órgano asesor y consultivo del gobierno departamental, integrando a 20 sectores de la sociedad civil.

“Esta instancia cuenta con la participación de 27 organizaciones y sectores de la sociedad civil, junto con las instituciones del departamento”, confirmó Laura Ramírez, directora de la Dirección de Justicia, Derechos Humanos y Paz de Cundinamarca.

En adelante, el Consejo velará por la promoción, protección y garantía de los derechos humanos en el departamento, asegurando la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el fortalecimiento de los procesos de paz y reconciliación que allí se desarrollan.

La riqueza y la importancia del Consejo radica en la diversidad de voces que lo integran: mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto, veteranos de la Fuerza Pública, sindicatos, estudiantes, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, líderes religiosos, comunidad LGBTIQ+, firmantes del Acuerdo de Paz y organizaciones que trabajan con migrantes, habitantes de calle, defensores de derechos humanos y promotores de paz.

Para conformar el equipo que integra el Consejo, la Gobernación llevó a cabo un proceso de convocatoria en el que participaron 35 personas de 22 municipios. Con el acompañamiento de personeros municipales y secretarios de Gobierno, se instaló oficialmente el nuevo Consejo, cuya creación fue formalizada mediante la Ordenanza 024 de 2024.

La instalación de este Consejo representa un avance en la consolidación de espacios de participación y vigilancia ciudadana sobre los derechos humanos y la paz. No obstante, su efectividad dependerá de que las decisiones allí tomadas se traduzcan en acciones concretas, sostenidas y territorializadas para garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las comunidades de Cundinamarca.

