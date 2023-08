Daniel Quiñonez Lerma, el candidato que le apuesta a la educación #Votenpormí

Candidato al Concejo de Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso. Foto: Cortesía

El candidato, a partir de su experiencia como estudiante, busca que la educación consolide a Bogotá como la tierra de las oportunidades.

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las propuestas de Daniel Quiñonez Lerma, quien dice que:

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Me gradué en el 2017 como Politólogo de la Universidad de los Andes con énfasis tanto en Relaciones Internacionales como en Teoría y Filosofía Política de la Universidad de los Andes, donde a su vez estudié Ingeniería Ambiental, siendo, en el 2016, representante estudiantil de este departamento. Por otro lado, hice parte del LAPOP Lab en el año 2013, donde analizamos la cultura política de la democracia en Colombia de manera comparada (con otros países). En este mismo sentido, pertenecí al grupo de Facilitadores en educación ambiental del Project Water Education for Teacher (WET) en el período 2017-2019. También coordiné los sectores de Jóvenes, de Ambiente y en la localidad de Suba con el partido Compromiso Ciudadano, entre 2018 y 2023. En la actualidad lidero la Secretaría Distrital de Movilización y Voluntariado en Dignidad & Compromiso.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Bogotá es la ciudad de las oportunidades, aunque durante años se las han robado quienes la han venido administrando. Los jóvenes no pueden seguir padeciendo la falta de oportunidades que los han hecho pensar en migrar del país y abandonar sus proyectos profesionales; Las empresas no pueden seguir a la deriva cuando son quienes crean la mayor parte del empleo en la ciudad y vivir en la capital no debe ser sinónimo de riesgo e inseguridad. Queremos llevar el activismo y las preocupaciones que por años hemos abanderado al concejo de Bogotá para hacer un fuerte control político y un ejercicio propositivo para planear la ciudad a futuro donde los jóvenes estén en el centro de las oportunidades.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Jorge Robledo.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles?

No.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Las trayectorias educativas y profesionales para la construcción de proyectos de vida resilientes y sostenibles.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Programa para involucrar en el sector público a las y los mejores estudiantes de la educación postmedia de Bogotá en el rol de practicantes, con el fin de crear una cultura que valore este sector.

2. Estadísticas de empleabilidad futura, para conocer las necesidades requeridas por el mercado laboral de la ciudad y promover un modelo de prospectiva educativa que guíen a las instituciones de educación postmedia.

3. Promover un programa para la integración curricular de la Educación Sexual Integral, los derechos sexuales y reproductivos junto con la planificación familiar.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Mejorar el sistema de alumbrado público.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Es inconstitucional.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Modificarla sólo si hay un concepto favorable del Consejo de Estado. En caso contrario mantenerla como está contratada.

Corredor Verde por la Séptima, ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

No tocaría la carrera séptima. El proyecto de “corredor verde” es meter Transmilenio por la séptima y afecta a la estructura ecológica de Bogotá; Tiene un costo elevadísimo y es un proyecto que no beneficia en lo absoluto la movilidad en Bogotá, por el contrario, movilizaría menos personas por sentido/minuto y es un inconveniente para los moradores de la carrera séptima.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Terminarlo.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Apostarle a los espacios de conurbación de manera primordial. Y avanzar en un plan de fortalecimiento de la producción regional.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. En cuanto a las UPL, no se crean nuevas localidades. Se crean unidades de planificación local. Aun así, se puede evaluar la organización administrativa de la ciudad para que los ciudadanos tengan mejor representación y sus necesidades sean mejor atendidas.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

5/10,