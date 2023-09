David Saavedra, renovación de la cultura democrática #Votenpormí

David Saavedra, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortes

David Saavedra, candidato por el Nuevo Liberalismo, número 9 en el tarjetón, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Llevo 12 años trabajando con Carlos F. Galán como voluntario del equipo de territorio, Coordinador Político, líder de Movilización y su mano derecha en las elecciones para la Alcaldía en el 2019. Administrador de Empresas, Especialista en Políticas Públicas y Magíster en Administración Pública.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

La política es para servirle a la gente. Existen políticos que solo buscan su provecho personal y las personas ven la política como un mundo al que no pertenecen. Con Carlos Fernando Galán queremos devolver la política a la gente.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Carlos Fernando Galán

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí. Asesor Concejo de Bogotá 2020.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi lucha será lograr una renovación y un cambio en la cultura democrática, para así combatir las mafias políticas que se apoderaron del Concejo y de esta forma ejercer contundentemente el control político frente a los recursos de la ciudad.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Mecanismo de rescate empresarial “apoyo a la nómina” para pymes. No más cobros de valorización en zonas donde hay obras inconclusas, no a las prórrogas y adiciones presupuestales injustificadas y amañadas. Oportunidades y empleabilidad para los jóvenes.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La inseguridad en Bogotá está desbordada. Es imperativo intervenir a través de tres ejes: atención inmediata a las víctimas de delito, vigilar que el alcalde lidere personalmente la articulación entre la Policía y la Fiscalía y la focalización de acciones en puntos críticos.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Combatiremos la inseguridad impulsando la inclusión en el Plan Distrital de Desarrollo de la creación de 20 equipos de reacción interinstitucional móvil, uno para cada localidad, que atienda de inmediato a víctimas de hurto, violencia, acoso callejero.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. No es una alternativa viable por el elevado costo en la sostenibilidad fiscal y operativa. Debemos enfocarnos en quitarle funciones administrativas al pie de fuerza para que cumpla su verdadera función de servicio a la ciudadanía.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. La primera línea del metro será una realidad. Pensando en el patrimonio de la ciudad y el mejoramiento de la movilidad, la primera línea debe avanzar cómo está contratada.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Hacerlo solo a partir de la calle 100. La séptima es vital para la movilidad de Bogotá. Se debe construir el tramo de la calle 100 hacia el norte y reconsiderar los estudios del tramo de la calle 100 hacia el sur, contemplando un carril de tráfico mixto.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación y expansión, pero con sostenibilidad y sin poner en riesgo la estructura ecológica de Bogotá. No se trata solo de construir edificios, se deben modernizar las vías de acceso y pensar en la construcción de nuevos parques, hospitales y colegios.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Se debe concretar su cierre. El contratista que ha incumplido debe compensar el daño al patrimonio de la ciudad. Debemos avanzar hacia modelos de transformación de residuos y dejar de lado el viejo modelo de los rellenos.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

La clave para que sea una realidad es que la puesta en marcha de este proyecto sea el resultado de un gran diálogo transparente entre el departamento, los municipios y Bogotá. Las cargas y beneficios se deben distribuir equitativamente.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Se debe mejorar la gestión de las localidades y que los equipos de trabajo sean técnicos y no políticos. La Secretaría de Gobierno debe garantizar asesoría a las alcaldías locales para que los proyectos salgan adelante y no se pierdan los recursos.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Las manzanas del cuidado fueron un acierto, pero no estuvo a la altura de los retos de la ciudad, falló en temas claves como la seguridad, la movilidad y la recuperación económica post pandemia. La ciudad está sumida en una crisis económica oculta.