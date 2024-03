De 463 cámaras de videovigilancia, 221 están fuera de servicio en Soacha

Reportan falta de funcionamiento en cámaras de vigilancia en Soacha. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La seguridad es otra preocupación latente en el municipio de Soacha como en varias zonas de la región. Una preocupación que se suma a los recientes hechos de inseguridad que involucran incluso asesinatos. Pese a las iniciativas de la Policía Metropolitana de Soacha, llamó la atención que cerca de la mitad de cámaras de vigilancia no funcionan.

Así lo dio a conocer la representante Alexandra Vásquez, quien a través de un derecho de petición encontró que de 463 cámaras, 221 están fuera de funcionamiento. “Esto es preocupante, debido a que se quieren comprar nuevos equipos, pero los que ya existen no se encuentran funcionando”, señaló la representante.

La comuna que cuenta con más cámaras es la Centro, con 109; seguida de León XIII, con 91; Compartir, 71; San Mateo, 64; Cazuca, 50; y Chicó, 49. “El Centro Automático de Despacho CAD, monitorea el circuito cerrado de televisión que ha sido dotado por la Alcaldía Municipal”, indica la respuesta de las autoridades.

El total de cámaras instaladas están divididas mediante convenios y dispositivos de la alcaldía. La Vigía Municipal tiene a su cargo 190 cámaras, de las cuales no funcionan 40; llama la atención que del convenio SIES 2011 (No. 015-2011) tiene 110 cámaras que no sirven, de las 144 a su cargo, es decir, que solo funcionan 34.

Ante la situación, la representante llamó a realizar un Consejo de Seguridad para analizar el contexto de la seguridad en el municipio. Recordó que uno de los compromisos del alcalde Julián Sánchez ‘Perico’, es “Modernizar las herramientas tecnológicas para la seguridad de la Fuerza Pública y la comunidad organizada, a través de la adquisición de drones y cámaras de Inteligencia Artificial para el reconocimiento facial”, pero llamó a que esto viera reflejado en acciones.

