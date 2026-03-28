De arrastrar una carreta a conducir una eléctrica: salto para nueve recicladores en Bogotá

De empujar una carreta durante años… a manejar una eléctrica. Para ellos, no es tecnología: es dignidad.
Foto: Alejandro Riaño- Producciones
Por años, la rutina de don Jesús era salir a reciclar arrastrando una carreta pesada, oficio que —insiste— nunca fue lo suyo. “Mi trabajo era la pintura de casas… esto no era lo mío”, repite, como si al decirlo varias veces pudiera retornar a ese punto en el que su vida era distinta. Pero no.
Como muchos adultos mayores en Bogotá, el trabajo empezó a escasear con el tiempo. “Ya no nos daban trabajo”, dice. Y entonces, no hubo muchas opciones. Le tocó adaptarse a jornadas largas, a cargar un peso que nunca había cargado, a vivir de un...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
Conoce más