De oficinas de sicariato a crímenes sofisticados: el drama del homicidio a sueldo en Bogotá

Localidades como Chapinero muestran un aumento atípico en su tasa de homicidios. Foto: Óscar Pérez

“Asesinan a un empresario y es noticia porque fue en el norte de Bogotá, pero el sicariato es una realidad diaria. ¿Cuántos muertos más se registraron cuando atacaron a Gustavo Aponte?”, es la reflexión y la pregunta con la que inician los expertos en seguridad el análisis de lo que ocurre con el fenómeno de sicariato, en una capital en la que planear un homicidio parece una cuestión de trámite.

“Fue un acto sicarial planeado”, confirmó el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al referirse al...