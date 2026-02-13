Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De oficinas de sicariato a crímenes sofisticados: el drama del homicidio a sueldo en Bogotá

El sicariato en Bogotá es difícil de contrarrestar, al igual que su percepción, otro indicador intervenido por la realidad del crimen en las calles, el miedo y la viralización de la inseguridad. Contrastes del panorama oficial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
13 de febrero de 2026 - 03:00 a. m.
Localidades como Chapinero muestran un aumento atípico en su tasa de homicidios.
Localidades como Chapinero muestran un aumento atípico en su tasa de homicidios.
Foto: Óscar Pérez

“Asesinan a un empresario y es noticia porque fue en el norte de Bogotá, pero el sicariato es una realidad diaria. ¿Cuántos muertos más se registraron cuando atacaron a Gustavo Aponte?”, es la reflexión y la pregunta con la que inician los expertos en seguridad el análisis de lo que ocurre con el fenómeno de sicariato, en una capital en la que planear un homicidio parece una cuestión de trámite.

“Fue un acto sicarial planeado”, confirmó el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al referirse al...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Seguridad ciudadana

Sicariato en Bogotá

Homicidios

Tráfico de armas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.