Ángel, el emprendedor que cruzó fronteras a pesar de sus 57 cirugías

Ángel nació en 1992 con labio y paladar hendido, producto de una división en su rostro que no cerró por completo durante su desarrollo en el vientre de su madre. Foto: MARIBEL JAIMES SALCEDO

Ángel Alcibiades Rodríguez Bermúdez dice que nació en el barrio de las dos mentiras. “Ni es Patio ni es Bonito”. Al terminar la frase suelta una carcajada, porque reconoce que lo que acaba de decir no le hace justicia a su bonita casa, ubicada en un tercer piso, a su jardín ni a la amabilidad de los vecinos que lo saludan jovialmente cuando lo ven pasar: —“¿Qué anda haciendo Ángel?”, le pregunta una mujer, que acaricia un perro... -“Por acá, que me están haciendo una entrevista”, responde, mientras saca las llaves para ingresar a su hogar.

Hoy,...