De San Cristóbal a China: Lady, una de las 4 mujeres que operará el Metro de Bogotá

Lady Cruz es ingeniera y se especializó en estaciones y sistema férreo para la Línea 1 de Bogotá.
Mientras en la capital las obras del metro avanzan con maquinaria pesada, otro proceso tan importante como los cimientos de la construcción, pero que no se refleja en una obra de concreto, terminó: la capacitación del primer grupo que operará la Línea 1 y trabajará con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), en el mantenimiento del sistema férreo de Bogotá. De 39 personas que volvieron este viernes 12 de diciembre de Xi’an a Bogotá, Lady Cruz Díaz, de 28 años, es una de las cuatro mujeres que se capacitaron y volvió para aplicar...
Por Juan Camilo Parra
