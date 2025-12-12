Logo El Espectador
Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De San Cristóbal a China: Lady, una de las 4 mujeres que operará el Metro de Bogotá

Un proceso que comenzó con 2.000 participantes terminó en un grupo de 39 colombianos jóvenes que viajaron para aprender de sistemas férreos. Del total, solo cuatro mujeres viajaron. Al volver, Lady Cruz contó lo que vivió en ese país y lo que viene para el grupo.

Juan Camilo Parra
13 de diciembre de 2025 - 02:02 a. m.
Lady Cruz es ingeniera y se especializó en estaciones y sistema férreo para la Línea 1 de Bogotá.
Foto: Archivo Particular

Mientras en la capital las obras del metro avanzan con maquinaria pesada, otro proceso tan importante como los cimientos de la construcción, pero que no se refleja en una obra de concreto, terminó: la capacitación del primer grupo que operará la Línea 1 y trabajará con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), en el mantenimiento del sistema férreo de Bogotá. De 39 personas que volvieron este viernes 12 de diciembre de Xi’an a Bogotá, Lady Cruz Díaz, de 28 años, es una de las cuatro mujeres que se capacitaron y volvió para aplicar...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

