¿Visita Bogotá? Descubra los mejores lugares turísticos al alcance de un libro

La Oficina de Turismo de Bogotá lanzó en el marco de la Feria del Libro, su publicación oficial ‘Bogotá, tu casa. Más de 100 atractivos y recorridos turísticos’.

Con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Distrito espera que este libro se convierta en una guía imprescindible para locales y visitantes que quieran descubrir a la capital como ese destino vibrante, diverso y lleno de experiencias por descubrir.

El texto reúne 103 atractivos turísticos y 39 rutas organizadas en siete capítulos temáticos: Cultura, Naturaleza, Entretenimiento, Gastronomía, Diversidad e inclusión (LGBTI), Compras y Grandes Eventos. Estos lugares fueron escogidos luego de un recorrido de funcionarios por la ciudad, para documentar, a través de fotos e ilustraciones, los mejores sitios de la ciudad.

“Es más que una recopilación de atractivos, es la carta de presentación de una ciudad que quiere recibir a sus visitantes con experiencias memorables, sostenibles y seguras. Desde el primer día soñamos con tener un gran documento que reuniera lo mejor del turismo en Bogotá. Hoy ese sueño es una realidad”, destacó Andrés Santamaría, director del IDT.

Entre los atractivos destacados se encuentran íconos como el Museo del Oro, el Jardín Botánico, el Festival Rock al Parque, la Basílica de Monserrate, el Distrito Creativo San Felipe, la Ciclovía de Bogotá, y escenarios como el Movistar Arena y Corferias, donde se desarrollan grandes eventos internacionales. Además, se incluyen rutas gastronómicas por la Zona G, La Candelaria y Usaquén, así como espacios inclusivos como el Museo LGBTI y Theatron.

En 2023, según la investigación “Viajeros en Bogotá”, Bogotá recibió 12.347.876 visitantes, de los cuales 1.385.979 fueron extranjeros y 10.961.897 nacionales: un aumento del 10,1 % en comparación con el año anterior.

Un año después, Bogotá fue escogida como el sexto mejor destino turístico del mundo y líder en Suramérica en los premios Best of the Best, de TripAdvisor.

‘Bogotá, tu casa’ está disponible en formato físico y digital, y también puede ser consultado en espacios como Bici Bogotá, el punto de información turística itinerante de la ciudad. Para descargar la versión digital del libro, puede ingresar aquí.

