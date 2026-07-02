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“Debemos replantear la forma cómo estamos financiando la seguridad”: Felipe Mariño

Seguridad, autonomía territorial y herramientas para que alcaldes respondan a los desafíos locales son los temas clave para el nuevo gobierno, dice Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
02 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Los 794 nuevos uniformados serán distribuidos en distintas localidades de Bogotá para reforzar la seguridad y la presencia policial en las calles de la capital.
Los 794 nuevos uniformados serán distribuidos en distintas localidades de Bogotá para reforzar la seguridad y la presencia policial en las calles de la capital.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

A poco más de un mes de la instalación de un nuevo gobierno nacional, la Red de Ciudades Cómo Vamos expone una hoja de ruta para abordar la crisis de seguridad y convivencia que soportan las capitales colombianas. Felipe Mariño, director Bogotá Cómo Vamos, hace su diagnóstico donde la percepción de inseguridad desborda la victimización real, alimentada por la impunidad, el hacinamiento carcelario y las limitaciones financieras de los alcaldes locales. A través de propuestas para el proceso de empalme —que van desde un modelo de financiamiento...

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Por Redacción Bogotá

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Julio César Medina Morillo(69508)Hace 40 minutos
Debe hacerse un riguroso seguimiento a la inversiòn de los cuantiosos recursos recibidos por concepto de la Tasa de seguridad que pagamos los habitantes del departamento del valle en la factura de servicios pùblicos.
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