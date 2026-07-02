“Debemos replantear la forma cómo estamos financiando la seguridad”: Felipe Mariño

Los 794 nuevos uniformados serán distribuidos en distintas localidades de Bogotá para reforzar la seguridad y la presencia policial en las calles de la capital. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

A poco más de un mes de la instalación de un nuevo gobierno nacional, la Red de Ciudades Cómo Vamos expone una hoja de ruta para abordar la crisis de seguridad y convivencia que soportan las capitales colombianas. Felipe Mariño, director Bogotá Cómo Vamos, hace su diagnóstico donde la percepción de inseguridad desborda la victimización real, alimentada por la impunidad, el hacinamiento carcelario y las limitaciones financieras de los alcaldes locales. A través de propuestas para el proceso de empalme —que van desde un modelo de financiamiento...