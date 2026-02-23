Debía estar terminado en 2023: Hospital de Usme acumula 37 meses de retrasos y sobrecostos

La obra fue contratada en 2020 y debía entregarse en 2023. Foto: Secretaría de Salud

El Nuevo Hospital de Usme, una obra estratégica para cerca de 500.000 habitantes del sur de Bogotá, acumula 37 meses de retraso frente a la fecha inicialmente prevista de entrega en mayo de 2023, de acuerdo con un reciente informe de la Contraloría de Bogotá.

Hay que aclarar que la infraestructura, cuyo valor actual supera los COP 318 mil millones, ya comenzó a operar de manera gradual, sin embargo persisten problemas técnicos que limitan su funcionamiento pleno, especialmente en el sistema eléctrico y la energización completa del hospital, razón por la cual la Contraloría realizó una visita de seguimiento.

Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá, señaló que, a pesar de que el avance físico supera el 97 %, la obra no puede prestar todos los servicios de manera inmediata. “Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”.

La semana pasada, la Secretaría de Salud inauguró oficialmente el hospital, con la claridad de que la puesta en funcionamiento total será gradual. Durante el acto de inauguración, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que su administración encontró “serios problemas de diseño, estructuración y del sistema eléctrico” y confirmó que se impusieron sanciones al contratista y que viene otras en proceso.

La infraestructura, que en palabras del alcalde “estuvo a punto de convertirse en un elefante blanco”, beneficiará a residentes Usme y localidades cercanas como Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz, así como poblaciones de municipios de Cundinamarca y Meta. Con 32.000 metros cuadrados, contará con 26 camas UCI para adultos y pediátricos, 57 camas neonatales, cinco quirófanos, 138 camas de hospitalización, laboratorio, servicios de imágenes diagnósticas y formación de talento humano en salud.

En esta primera etapa, el hospital ofrecerá consulta externa en especialidades como cardiología, gastroenterología, urología, ortopedia, cirugía general, pediatría, ginecología y medicina familiar, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los demás servicios empezarán a prestarse paulatinamente: en abril se habilitarán urgencias, hospitalización e imágenes diagnósticas, y en junio comenzarán a operar las unidades de cuidados intensivos y cirugía, con el objetivo de que para julio todas las áreas estén plenamente habilitadas.

El contrato en cuestión: prórrogas, modificaciones y un retraso millonario

Advierte la Contraloría que el contrato para la construcción del hospital se suscribió en febrero de 2020, con inicio de obra en mayo del mismo año y entrega proyectada para mayo de 2023. Tras múltiples prórrogas, adiciones y modificaciones, el plazo se extendió hasta junio de 2026, casi duplicando el tiempo inicial, mientras los sobrecostos se han acumulado.

Además, la Contraloría confirmó que sobre esta obra existen “controversias contractuales” que actualmente se tramitan ante tribunales de arbitramiento.

El ente de control enfatizó que, además de supervisar la operación gradual del hospital, seguirá investigando las causas de los retrasos y los sobrecostos, para determinar las responsabilidades técnicas, financieras y contractuales correspondientes.

Según el contralor Zuluaga, “es necesario que los responsables de las decisiones que duplicaron los plazos y generaron sobrecostos respondan ante la ciudadanía, y que la culminación del proyecto se realice con total transparencia y responsabilidad”.

