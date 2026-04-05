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Del BD Bacatá al Tower 2862: el esfuerzo por terminar el primer rascacielos del país

Desde que lo anunciaron como el rascacielos más imponente del país, el proceso por completar las obras del Bacatá ha sido complejo. Ahora, con el edificio a medio terminar, una firma se propuso el reto de terminarlo y convertirlo en una insignia para la ciudad.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
05 de abril de 2026 - 02:00 p. m.
El Bacatá vuelve a intentarlo: así buscan terminar el edificio más alto del país
El Bacatá vuelve a intentarlo: así buscan terminar el edificio más alto del país
Foto: Archivo Particular

Es posible verlo casi desde cualquier punto de la ciudad, y se divisa como una aguja de concreto que hoy podría ser el ícono de las grandes obras inconclusas en el país. El complejo BD Bacatá, desde su ambiciosa planeación, con dos torres (la norte de apartamentos y la sur para negocios), se vendió como el primer rascacielos del país y un hito para la renovación del centro de Bogotá. Sin embargo, terminó siendo la marca de la mala planeación y la decepción para miles de pequeños inversionistas.

Para empezar, la apuesta no solo estaba en la...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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UJUD(9371)Hace 6 horas
Julito, no me cuelgue....
BCongote(6iy15)Hace 6 horas
(2) Hablan de "ventas suficientes". Ese concepto no existe en algún libro básico de Economía.
  • Agtescribe(75000)Hace 6 horas
    En Economía no, en Mercadeo sí.
BCongote(6iy15)Hace 6 horas
(2) Hablan de "ventas suficientes". Ese concepto no existe en algún libro básico de Economía.
BCongote(6iy15)Hace 6 horas
El problema son las VENTAS. Ni un dato al respecto....
Elvis Rojas Ruiz(21348)Hace 8 horas
Yo creo que es una buena forma de revitalizar el centro de Bogota, cambiarle la cara. Esto estará potenciado por la terminación de la primera línea del metro de Bogota y otras obras cercanas como las cables aéreos, etc. ojalá la terminen y sea un punto más para seguir cambiando esa zona de la ciudad
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