Del BD Bacatá al Tower 2862: el esfuerzo por terminar el primer rascacielos del país

El Bacatá vuelve a intentarlo: así buscan terminar el edificio más alto del país Foto: Archivo Particular

Es posible verlo casi desde cualquier punto de la ciudad, y se divisa como una aguja de concreto que hoy podría ser el ícono de las grandes obras inconclusas en el país. El complejo BD Bacatá, desde su ambiciosa planeación, con dos torres (la norte de apartamentos y la sur para negocios), se vendió como el primer rascacielos del país y un hito para la renovación del centro de Bogotá. Sin embargo, terminó siendo la marca de la mala planeación y la decepción para miles de pequeños inversionistas.

Para empezar, la apuesta no solo estaba en la...