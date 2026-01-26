Del freno al ajuste: así cambió el nuevo proyecto ambiental para la Sabana de Bogotá

Bajas temperaturas en algunas zonas del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la sabana Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Para la Sabana de Bogotá, asfixiada por la presión sobre sus ecosistemas, apareció una luz al final del túnel. Tras un año frenético desde la publicación de los lineamientos ambientales para preservar el medioambiente de la capital y sus alrededores, el Ministerio de Ambiente presentó una nueva versión que apunta a convertirse en la definitiva para reglamentar el cuidado del agua y los suelos agrícolas frente a la expansión urbana de los municipios del territorio.

La elaboración de este documento no es menor: condensa el resultado de una...