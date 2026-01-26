Logo El Espectador
Bogotá
Del freno al ajuste: así cambió el nuevo proyecto ambiental para la Sabana de Bogotá

El Ministerio de Ambiente presentó una nueva versión de los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá que modifica el tono y el alcance del borrador publicado en 2025.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
27 de enero de 2026 - 02:07 a. m.
Bajas temperaturas en algunas zonas del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la sabana
Bajas temperaturas en algunas zonas del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la sabana
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Para la Sabana de Bogotá, asfixiada por la presión sobre sus ecosistemas, apareció una luz al final del túnel. Tras un año frenético desde la publicación de los lineamientos ambientales para preservar el medioambiente de la capital y sus alrededores, el Ministerio de Ambiente presentó una nueva versión que apunta a convertirse en la definitiva para reglamentar el cuidado del agua y los suelos agrícolas frente a la expansión urbana de los municipios del territorio.

La elaboración de este documento no es menor: condensa el resultado de una...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
