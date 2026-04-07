Delincuente con brazalete del Inpec fue sorprendido robando un furgón en Puente Aranda

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Foto: Archivo Particular

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Gracias a la denuncia ciudadana y oportuna reacción de las patrullas de vigilancia de la estación de policía Puente Aranda, las autoridades evitaron el hurto de un furgón y efectuaron la captura de tres personas con antecedentes penales.

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El hurto fue reportado mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje por el barrio Tibana. De manera inmediata y siguiendo las características del vehículo robado, se inició la búsqueda logrando dar con el automotor a pocas cuadras.

Los uniformados identificaron a tres sujetos como los principales autores del robo. Asimismo, durante el procedimiento se pudo evidenciar que dos de estas personas registran antecedentes por diferentes delitos y uno de ellos tenía medida domiciliaria por receptación.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Según la Policía, en lo que va corrido del año 2026, se ha logrado una reducción del 31% en el hurto de vehículos con 247 casos menos en comparación al 2025 y recuperado 229 vehículos.

Hurto de vehículo con menor a bordo

El hurto de vehículos en la ciudad parece desbordado. Una familia del barrio Nuevo Monterrey, en el norte de Bogotá, vivió horas de angustia por el rapto de su hija, de siete años. Ocurrió durante el robo de su vehículo, ya que los ladrones huyeron sin percatarse que la pequeña iba dormida en la silla de atrás. Por fortuna, a la medianoche, las autoridades ubicaron a la menor en la localidad de Teusaquillo y la resguardaron en el CAI de Nicolás de Federman. Dicen que el carro también lo recuperaron.

De acuerdo con la información preliminar, delincuentes que se movilizaban en un vehículo blanco interceptaron a los familiares frente a una vivienda y, en cuestión de segundos, hurtaron la camioneta en la que se encontraba la menor.

El caso ocurrió pasadas las 8:00 de la noche, en la calle 99A con carrera 70F, cuando los ladrones, que se movilizaban en un Chevrolet Beat blanco, interceptaron a la familia y se llevaron el vehículo, una camioneta Nissan X-Trail color champán, modelo 2026, de placas PYQ 414.

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